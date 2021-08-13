對於朝野立委共同要求，行政院針對振興券做出讓步，說不用再拿一千換五千，國民黨立委洪孟楷今（13）日表示，從一開始每個人一千，到905萬人不需要、現在則是全民不要，代表中間過程有235億元政策差距，做實行政院當初規劃的草率；而堅持印券，與人民的距離還是太遠！

昨天院會後記者會還信誓旦旦，不到24小時大轉彎，洪孟楷在臉書發文認為，看得出民進黨府院步調不同，堅持要用振興券的形式是假，黨內派系聲音無法擺平才是真！

洪孟楷直言，這明明是人民的納稅錢，本來就應該用最方便的方式給國人才對！不發現金堅持印票券，這又是另外程度的錯誤。他呼籲「發現金、省下印刷時間及成本，給國人最即時的支持力度！」

洪孟楷批評，明明蘇揆政策已被打臉，周一民進黨黨團大會還要搞成「全民不用拿現金換券」是德政，還是不發現金；印製至少還要一個月，還得多花23億的行政成本。既然要轉彎，就請聽聽真實人民的聲音，堅持印券，與人民的距離還是太遠！