大陸女星高圓圓與趙又廷結婚7年感情恩愛，是演藝圈知名的銀色夫妻之一。然而她近日接受《我們私聊吧》節目專訪，也大方表示在她人生的排序中，把老公趙又廷擺在第一位，宛如神仙眷侶的愛情令人羨慕。

高圓圓近日接受節目訪問，被主持人關心起2歲女兒近況，「好久沒看到Rhea了，她最近跟妳長得像了嗎？」高圓圓開心分享女兒一直都長得很像趙又廷，「女兒都通常很像爸爸嘛，反正我身邊各種過來跟我講的案例都是說等長大了就好了，甚至幫我剖腹產的醫生都跟我說，我女兒慢慢就跟我越來越像了。但其實可能都要等到大學，才會更像媽媽。但其實真的無所謂。」大讚女兒像爸爸很可愛。

高圓圓直言把老公趙又廷擺在第一位。(取自鳳凰網)

高圓圓個性大方不拘小節，訪談中被問及事業、伴侶、小孩在人生中的順位，她直言如果一定要排序，首先會是伴侶、孩子，最後才是事業。高圓圓更甜蜜表示表達欲都給了「家裡的那個人」，與趙又廷都沒有微信朋友圈，彼此認識超過十年，與趙又廷沒有換過微信大頭照。

曾獲大陸論壇票選為演藝圈最美女星的高圓圓，表示知道自己是屬於大家會先注意到外貌，然後才是演技的那種演員。她坦言有時候心裡會有點失落，因為別人都在關注她在鏡頭中外貌是漂亮還是老了，不過這種失落感只是一瞬間，更多的是她會思考為何別人會這樣說，一定是自己沒有更突出的東西，才會被別人只注意到外貌。