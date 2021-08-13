在2020東京奧運羽球男雙摘金的「麟洋配」王齊麟、李洋，人氣急遽上升，未料王齊麟今天(13日)在臉書PO出與台北市長柯文哲視訊照片後，慘遭民進黨側翼與支持者大舉出征，嗆「這讚我按不下去」、「這阿北只是來蹭的，離他遠一點」。

王齊麟PO文表示，今天中午收到柯P的連線邀請，感到受寵若驚，大讚柯文哲親民好聊，也回憶去年與搭檔李洋、柯文哲臨時搭配打了3打3，文末也感謝柯文哲特別打來的祝賀視訊，自己和李洋會繼續努力打拚。

未料文章PO出後，綠營支持者非常不滿，包括側翼領袖焦糖陳嘉行、牙醫史書華紛紛留言狂酸，不少綠粉更嗆「這讚我按不下去」、「請慎選直播對象好嗎」、「不要吃檳榔」、「這樣我無法繼續支持你們」、「不顧選手時間直接打電話，好大官威」。

不少網友看到後，也紛紛反擊：「柯文哲1年前就一直關心他們了，蔡英文才叫蹭」、「打電話就是官威哦，不知道是哪位總統在人家一下飛機就打電話的」、「台大之前學生墜樓，焦糖跑去留言蹭，趁機幫自己餐廳打廣告被罵到關臉書，誰比較丟臉」、「偽裝成球迷的綠粉全都跑出來了」、「綠粉出征，寸草不生」、「不愧是綠衛兵，到處開戰場」、「總統可以，市長不行，果然是顏色先決XD」。

對此王齊麟也無奈表示，尊重大家有不同的政治立場跟喜好，但自己只是單純的運動員，無論是總統、市長的祝福和接見，他們都心存感激，呼籲大家不要放大單純的感謝文。