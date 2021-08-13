結合《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》及《一把青》主創團隊打造的《茶金：第1-2集特別版》。（北影提供）

第23屆台北電影節將於9月23日開跑，影帝黃秋生攜手台北電影獎影后謝盈萱主演的戲劇《四樓的天堂：第1-2集》，以及連俞涵、郭子乾、溫昇豪主演的時代生活劇《茶金：第1-2集特別版》，主辦方13日公布將搶先在北影大銀幕首映。

另劇情長片有鍾瑶、曹晏豪合演的《詭祭》，兩人飾演富豪大膽將吸血鬼、活人獻祭等元素結合開放式愛情、反烏托邦迷幻霓虹的跨商業類型片，北影放映是該片的亞洲首映。

「明日．台灣」單元則透過選片呈現台灣新銳創作風景。今年引介1部紀錄片與7部短片，包括繼去年《高清有碼》之後，導演丁啟文帶著短片新作《失去》回鍋，聯手夏于喬、黃健瑋詮釋1對為了徹底忘記對方而決定進行醫學手術的離婚夫婦。鄭有傑、王可元繼《親愛的房客》在《錦鯉墜落》中聯手演出，刻畫兩個在生命卡關的男子一同踏上公路之旅。

《姊姊》勾勒主角到異地求學前與家人分離時的不捨之情，由鄭有傑擔任監製並參與演出；《火車快飛》則生動描繪出兩個大男孩離家唸書前最後1個暑假的青春與迷惘，本屆非常新人黃冠智也在片中有精彩演出。