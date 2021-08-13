演員之一邱治澔。KKTV提供

賴東賢友情客串。KKTV提供

原創耽美BL劇《隔離後見個面，好嗎？》以遠距方式完成拍攝，KKTV 今（13日）公開讀本花絮影片，一窺台灣首部遠端劇的拍攝過程。

由於全劇100％都用手機拍攝，讓演員與劇組吃足苦頭，男主角之一的日籍演員河合朗弘直呼：「會一直看到自己演出的畫面，很不習慣。」與他對手戲最多的新生代男星邱治澔也說：「完全見不到對方，走戲的方式也不太一樣。」

另外，網路意外成為NG大魔王，導演姜秉辰透露，拍攝時很常會因為網路不穩，讓演員對不上戲導致必須重來。總監製宋鎵琳表示，遠距拍攝非常考驗所有參與人員的想像力，沒有人知道畫面最後可能是怎樣。導演之一的黃奕勛也透露拍攝的挑戰，像是每次拍完要確認檔案時，要請演員把架設的機器拿下對著電腦的視訊鏡頭來回放確認。

賴東賢友情跨刀，與日籍主持人歐陽MAMA一同演出佐藤樹的好友，3人從拍攝開始到結束雖然都只有視訊見面，河合朗弘直誇賴東賢是大帥哥，MAMA很幽默：「他們都很有趣，像是在排練中即興演出，一直亂加戲。」邱治澔與劇中死黨張雅惟、林鼎強相處則像網友，私下也會約視訊尬聊來增加默契。

該劇將在9月中推出，由於主要場景幾乎都在房間內，如何更貼近「隔離中」的心境？河合朗弘表示：「因為最近疫情的關係，我都待在家裡，其實跟居家隔離一樣。」邱治澔則是發狠把自己關在家一個月：「我只透過網路跟朋友、劇組人員聯繫，為了模擬當初的狀況，才能比較好的融入在戲裡。」張雅惟與林鼎強身邊均有朋友因故被隔離，也把當時朋友的心境融入表演中，讓演出更加貼近真實。

14日七夕，河合朗弘分享日本習俗，民眾會在紙上寫下期望的事情（不限於戀人），然後掛在竹子上，他曾寫過「不要太健忘」的願望。他覺得台灣的七夕比較浪漫，情侶會買很多花跟巧克力。自認不浪漫的他，曾趁另一半睡覺時，買花放在她的床邊想給她驚喜，沒想到被對方吐槽「好像被祭拜」。

邱治澔的行動務實許多，會去幫另一半整理房間。被問到若以「柏春」身份，會如何幫「佐藤樹」過節？邱治澔不改「家政夫」個性：「做一個美味的便當給他吃。」