在挪威上映就奪下雙週票房冠軍寶座的《雪國奇遇記》即將在8月27日正式於大銀幕展開冒險。該片集結了所有可愛的農場動物，如小牛琪拉一家、山羊凱文與班特叔叔等，笑鬧萌翻大銀幕之餘，融入各式風格的電影配樂還有動物們唱唱跳跳嗨翻雪國美景，宛如《動物方城市》冬季特別篇般熱鬧又溫暖。

本片主旨傳達了過節最重要的意涵，並不是只要豪華的裝飾、可口的食物與點心，而是全家人都能團聚在一塊的心意。因歷經了疫情的肆虐，當今人與人之間的距離更加疏離，更以本片體悟到與家人相處的時光顯得重要並珍惜。

《雪國奇遇記》的導演威爾亞瑟斯特（Will Ashurst）創作時更是受到《小鬼當家》靈感啟發，並結合挪威農民當地每逢聖誕必須拿粥供奉守護神的民間傳說，將膽小害羞又容易失控暴走的精靈，描繪的活靈活現，相當令人印象深刻且討人喜愛。

《雪國奇遇記》描述住在牛牛山莊一群善解人意的動物們，迎來一年度的聖誕節，小牛琪拉非常期待能與父親一同度過，然後卻發現爸爸不怎麼熱衷佈置與慶祝，讓她深感失望。當她意外發現農舍守護神矮人精靈尼斯，打算在他與好友鄰居們的幫助下，為牛牛山莊策畫一場最棒的聖誕假期。