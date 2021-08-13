氣象局指出，明受西南風影響，南部地區一整天會有不定時短暫陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨，其他地區上午大致為多雲到晴、午後雷陣雨天氣。(氣象局定量降水預報圖)

中央氣象局表示，今天（13日）上午各地多雲到晴，僅南部地區有短暫陣雨，不過到了午後各地山區及近山區的平地、熱對流發展旺盛，出現短延時強降雨，全台一度發布17縣市豪大雨特報，雨勢以新竹縣、南投縣最劇。明（14日）受到西南風影響，南部整天會有陣雨，另外中部、大台北地區受水氣增多影響，午後對流較顯著，須嚴防短時強降雨。

氣象局指出，明受西南風影響，南部地區一整天會有不定時短暫陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨，但上午其他地區大致為多雲到晴、午後雷陣雨天氣，各地山區及近山區的平地、大台北地區熱對流發展旺盛，易有短延時強降雨、大雷雨；明天各地高溫約31-35度，中午前後感受較悶熱。

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，週末（14-15日）的天氣和今天類似。由於受到偏南風影響，水氣比較多，預計北部、中部的午後雷陣雨會比較明顯，尤其是大台北盆地民眾，午後外出記得要攜帶雨具。

「天氣職人」吳聖宇昨（12日）發文提醒，近期台灣位處高壓邊緣，屬於典型的夏季天氣型態，白天高溫悶熱，午後對流旺盛，預估類似天氣會持續7-10天之久。氣象局預報指出，下週日到下週五（15日-20日）太平洋高壓再增強，天氣趨於穩定，午後雷雨區範圍略縮小，但近山區及大台北盆地仍須留意大雷雨、短時強降雨。