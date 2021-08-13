外交部發言人歐江安。（本報系資料照片）

近期有台灣人因攜帶檳榔入境土耳其被捕，因為土國認定檳榔所含的檳榔鹼為毒品。外交部晚間表示，駐土國代表處獲知後立即提供必要協助。駐處將與土國單位持續交涉，確保此案依人道及公平原則處理。

中國駐伊斯坦堡總領事館官網12日發布「切勿攜帶檳榔入境土耳其」的通知稱，近期多名中國公民，「包括台灣同胞」，在乘坐不同航班入境土國時因攜帶檳榔被捕。

外交部發言人歐江安晚間表示，外交部自今年3月陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境土國，違反當地法令，而遭到土國司法機關羈押案件。

歐江安說，駐土耳其代表處在獲知國人疑似涉案遭到當地警政機關拘留後，立即積極與國人取得聯繫了解情況及提供必要協助。駐處同時洽請土國相關單位尊重涉案國人權益並給予國人公平對待。

歐江安指出，土耳其方面也提供台灣當事人義務辯護律師及傳譯協助。駐處也曾向土國主管單位申請領事探視遭押國人，目前由於疫情考量，土國看守所暫時無法開放探視，相關案件已進入土國司法程序。

歐江安說，外交部及駐土耳其代表處將繼續透過管道，掌握涉案國人在押情形及案件進展；外交部已指示駐處與土國單位持續交涉，確保此案依照人道精神及公平原則處理，並隨時提供國內相關單位、涉案國人及家屬必要協助。外交部也已公告提醒國人赴土國商旅切勿攜帶檳榔入境，以免觸法。（編輯：蘇龍麒）1100813