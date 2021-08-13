行政院原規劃1千元兌換振興5倍券方案，但即使自家人也不挺，包括民進黨正國會及英系立委均主張全民免付1000元，政府直接發放振興券。因此蘇貞昌晚間決定，將朝全民免費兌換5倍券方向規劃，現傳出關鍵是蔡英文總統召集派系在官邸拍板定案。

蘇貞昌下午召集相關部會首長開會討論，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43％，上半年經濟成長率為8.34％，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88％，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

基於上述考量，蘇貞昌認為此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

根據《ETtoday》報導，蔡英文總統下午在官邸召集派系人士、相關官員與部分縣市首長，最後達成共識，成為這次振興券政策大轉彎的關鍵。