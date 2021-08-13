創作男神陳零九日前特別開直播，分享創作的情歌故事。他創作音樂作品眾多，坦言寫歌靈感只有大概30％是自身經驗，創作靠自己摸索出來，有人好奇為何是《分手的第五夜》，陳零九說：「跟朋友討論分手後何時最難過，好像第5天最難過，就寫了分手的第5夜。」而寫過最快的歌是《我很想你》，只花15到20分鐘就完成。

直播中，陳零九突然想到冰箱還有肉桂捲不能久放，趕快起身熱來吃，鏡頭外聽到他和女友呼呼很真實日常對話，陳零九：「我們熱兩個肉桂捲來吃，你幫忙弄一下，我不會用氣炸鍋啦！」呼呼回：「吼，你怎麼不會用，好啦好啦。」

陳零九也抱出吉他，為直播粉絲們秀一段吉他彈唱，自然是讓大家狂喊：「耳朵懷孕了。」大家再度關切他副業的飲料店「Nine Tea九茶」的拓店計畫，陳零九透露：「下一站是高雄，但一切都還在計畫中。」

此外，今天七夕情人節晚10點美聲歌姬閻奕格將攜手莉子、劉恬君、郭檸寧等3位人氣17LIVEＲ線上展開一場情人節美聲系派對，邀大家一起把直播間變成週末KTV包廂，各展歌喉陪大家共度情人節。