美國木材批發經銷商Sherwood Lumber營運長李德（Kyle Little）周四（12日）接受媒體訪問時指出，歷經年初木材價格暴漲，促使營建商因成本激增而被迫暫緩建案後，如今木材價格跌至歷史低點，又再度點燃營建需求出現回升。

這名業內資深人士表示:「過去三周，我們看到購買木材的興趣重新浮現」，他指出這些重拾的興趣正轉換成實際訂單，營業業者開始為今年下半年業務展開布局，其中多數集中在商用不動產與多戶住宅領域。

木材價格在近日已大幅回跌到每千板英尺480.4美元，創下2020年7月8日以來最低價位。這也是該商品價格連續第十三周出現下滑。李德曾在6月初木材交易價格跌至每千板英尺1100美元時左右，建議民眾再等一等，因為他預期木材價格還將進一步下跌。不過如今他認為木材價格已經回到了「絕對合理」價位。

今年初由於木材供應短缺，再加上修繕需求激增，導致木材價格不斷衝高，到了5月其價格更狂飆到每千板英尺1670.5美元的歷史巔峰。但之後由於木材供應增加、投機降溫與營建需求放緩，加上疫情趨緩、美國民眾開始出外旅遊，不再追求舊屋翻新或新屋營建計畫，使得這個巨大的木材泡沫終於在6月破滅，當時木材價格在該月曾崩跌逾4成，創下1978年來單月跌幅最大紀錄。

李德表示目前木材市場正經歷平衡或是尋求新平衡的階段。他認為在底部之後出現的木材支撐價位，令人感到相當樂觀。然而鑒於營建需求已再度復燃，他說木材業者對於在今年下半年重建庫存以因應市場需求增加，也會感到更加的安心。