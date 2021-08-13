休傑克曼、蕾貝卡弗格森合作新片《追憶人》，片中休傑克曼飾演的尼克是位孤獨、受過創傷的退伍軍人，幫助別人重溫過去，而美麗神秘的梅則是由蕾貝卡弗格森飾演。兩人曾在《大娛樂家》合作演出過，因此在鏡頭內外的關係都令人信服。休傑克曼表示：「梅有著一種懸疑感，既性感又有捉摸不定的特質，鋒芒畢露但又帶著脆弱，這對尼克極具吸引力，對我休傑克曼也很有吸引力，我相信對觀眾也超有吸引力。」

片中梅是一位駐唱歌手，尼克完成案件後，特地到她駐唱的地方去找她，聊起他如何帶人重溫回憶，並以梅的記憶中的初吻作為示範。隨著故事的進展，尼克在藍色調、季風吹拂的邁阿密迷戀上梅，但之後梅卻毫無預警地消失了，尼克為了找到她，漸漸發現梅複雜且陌生的一面，最後他必須決定願意為守住愛人而付出多少。

導演麗莎喬伊也說：「如果只看到對方的優點和魅力，這稱不上愛情故事，不是真愛，只是某種迷戀。這段旅程一開始是迷戀，但尼克愈來愈了解梅之後，他就會愛得更深。」導演麗莎喬伊與製片強納森諾蘭日前也率領主要卡司，包含休傑克曼、蕾貝卡弗格森、譚蒂紐頓，出席英國倫敦首映會，該片8月19日（週四）在台上映。