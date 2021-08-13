一年一度七夕情人節14日登場，今年因疫情關係，不少人選擇居家過節，myVideo因應節慶推出「好想談戀愛片單」，看各國男星花式追愛，不論是情侶或是單身男女，都能在家安心觀影，享受戀愛的甜蜜氛圍。片單首推國民男神許光漢在海外賣破35億的《你的婚禮》，純情校園戀愛喚起青春記憶，搭配觀賞原作韓版《婚禮的那一天》，感受長腿歐巴金英光韓式浪漫；韓片《如果雨之後》百想視帝姜河那寫情書談遠距離戀曲；柯林佛斯《永遠的我們》失智症考驗相守20年的同志情。

許光漢在《你的婚禮》和章若楠大談甜蜜又揪心的戀情，電影翻拍自韓國電影《婚禮的那一天》，修改部分劇情設定，讓兩部片都各具特色。不同於韓版，《你的婚禮》讓許光漢化身高中游泳健將，有不少裸上身、秀出精壯身材的養眼鏡頭，放送額外福利，許光漢還忘情上演浪漫的水中接吻，看得粉絲心癢癢。他也透露事前花了兩個月的時間苦練游泳，讓角色更有水中蛟龍的專業架勢。

金英光在韓版《婚禮的那一天》雖然沒有養眼畫面，但模特出身的他擁有188公分的高大身材，和女主角「國民妹妹」朴寶英足足有相差30公分的最萌身高差，一把摟進懷裡小鳥依人的約會畫面相當夢幻；朴寶英在片中主動示愛索吻也是經典橋段，她在對方手上畫了男女接吻插圖，金英光一看就懂，馬上霸氣獻吻。金英光承認在拍攝時非常沈浸在戀愛氛圍，「拍攝過程真的很開心，許多和朴寶英甜蜜的場面，我真的都有心動的感覺！」也難怪兩人在片中的多場吻戲，都看似真情流露。

姜河那在《如果雨之後》中因為寄出一封情書，意外與收到信的千玗嬉搭上線，彼此在數封書信往返中，牽起一段細水長流的遠距離戀愛。姜河那片中化身「情書達人」，用溫暖文字讓千玗嬉平淡生活中多了驚喜，彼此更約定在下雨的12月31日那天見面。姜河那自認和片中溫柔多情的角色很相似，「我像他一樣有自己的堅持和固執，但不同的地方是，我在感情方面上比較果斷，不會曖昧許久、模糊不決。」

《永遠的我們》講述影帝柯林佛斯（Colin Firth）和《穿著Prada的惡魔》男星史丹利圖奇（Stanley Tucci）的男男戀，因史丹利罹患失智症而備受考驗。該片展現歷久彌堅、真摯動人的同志情，柯林佛斯戲外在前年結束與前妻長達22年的婚姻，史丹利則有結婚至今9年的老婆，對於要如何在片中詮釋濃烈的男男戀，認識超過20年的他們都笑說一切並不難，史丹利說：「我們彼此的愛和親密感都是真實的，如果你有個非常要好的朋友，那就像是戀人一樣，我們甚至知道彼此另一半都不知道的秘密。」