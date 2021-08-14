新北市汐止區施姓男子涉嫌與未成年的堂弟聯手以啞鈴敲擊哥哥致死，並棄屍。士林地檢署檢察官今天訊問後，以施男涉犯殺人、遺棄屍體等罪且有勾串滅證之虞，聲請羈押禁見。

新北市政府警察局汐止分局今天凌晨宣布，偵破施姓男子與堂弟聯手以啞鈴敲擊哥哥致死案。兩人8日犯案後，將遺體棄置在廢棄鐵皮屋。

警方初步調查，死者是31歲的施姓男子，於8日凌晨酒後在家中鬧事。他的30歲弟弟、堂弟施姓少年上前勸阻不聽，死者的弟弟與堂弟便徒手壓制，造成死者反抗。

警方指出，兩人隨手拿起屋內啞鈴敲打死者頭部致死，當時弟弟一度以為死者酒醉睡著，後來赫然發現哥哥已無呼吸心跳。兩人一時心虛，聯手將遺體丟棄在住處100公尺外的廢棄鐵皮屋內。

家屬翌日發現施姓被害人失蹤，報案協尋但遍尋不著，12日再度詢問涉嫌人後，嫌疑人才坦承殺人棄屍。家屬報案，並與汐止警分局長安派出所員警至棄屍地點發現屍體。

警方依殺人罪嫌將施男移請檢方偵辦，未成年的施男堂弟移送少年法庭。（編輯：戴光育）1100813