鴻海（2317）董事長劉揚偉12日法說會時透露，鴻海將切入鏡頭零件和模組市場，除應用在筆電上，也將擴及其他消費電子產品，此話一出，立即引發市場聯想，外媒甚至直指，未來很有可能連iPhone鏡頭模組都會交由鴻海集團一起組裝。

為了降低成本，蘋果除起用立訊形成組裝鐵三角外，外媒報導，Apple公司正在改變iPhone相機模組的生產方式，不排除會將iPhone相機模組交由鴻海集團來組裝，而不像以往一樣直接採購預先組裝好的成品，鴻海可望因為蘋果採購策略的大轉彎而獲益，得順勢切入鏡頭零組件或模組供應鏈。

外傳為了承接此重責大任，鴻海已從韓商Hyvision System進口全新的檢測設備，透過此檢測設備可以檢查廣角、超廣角和長焦鏡頭的光軸和圖像傳感器能否正確對齊，以免失焦照成影像品質急遽下滑。

不過，值得關注的是，截至去年為止，蘋果都還有向LG InnoTek、Sharp和O‘Film採購預先組裝好的雙鏡頭和三鏡頭模組，鴻海接手承接的時點落在何時？目前尚不可知。不過，市場推測因為新款的iPhone 13近期已經付諸量產，鴻海即使如外傳順利拿下iPhone相機模組的組裝業務，應該也趕不上iPhone 13的出貨。