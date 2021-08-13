阿富汗叛軍「塔利班」勢如破竹，持續攻陷更多省會，包括位於南部的第2大城坎達哈，這是自美軍撤離、塔利班發動新攻勢以來，美國支持的阿富汗政府遭遇的最大敗仗。塔利班目前已控制全國34個省會的逾三分之一，並推進至距首都喀布爾僅50公里，喀布爾危在旦夕！美國國防部12日已宣布，將暫時增派約3000名美軍到喀布爾，協助使館人員撤離。英國也將調派600名英軍前去協助撤僑等事宜。

12日，塔利班又從政府軍手上奪取位於西部的第3大城、赫拉特省省會赫拉特，其後坎達哈省省會坎達哈市也宣告淪陷。《紐約時報》指出，拿下坎達哈對塔利班意義特殊，因坎達哈不但是阿富汗南部的經濟樞紐，更是1990年代塔利班的發跡地及大本營，塔利班1996到2001年掌權期間的首都就定在坎達哈，即便阿富汗尚未全境陷落，塔利班也可藉奪下坎達哈宣告重新上台。

13日，塔利班繼續拿下南部海曼德省省會拉什卡加，以及西部巴德吉斯省省會瑙堡。東部洛迦省省會普勒阿拉姆也被攻陷，而該市距喀布爾僅50公里，令喀布爾更岌岌可危。洛迦省還是阿富汗總統加尼的家鄉。

美國政府據稱正考慮將駐阿富汗大使館遷至喀布爾機場。同時，大使館敦促美國公民立即離境。五角大廈12日宣布，將在48小時內增派約3000名美軍到喀布爾，協助使館人員撤離。英國亦將調派600名英軍前去協助撤僑等事宜，而其他使館和援助機構也正在安排人員離開。

據報導，美國談判代表還試圖爭取塔利班的保證，一旦塔利班接管阿富汗政府，將不會攻擊美國駐阿富汗大使館。包括美中代表在內的國際特使12日在卡達首都多哈召開會議，重申將不會承認「透過軍事行動建立的阿富汗政府」。

美國參議院共和黨領袖麥康奈則發表聲明，將阿富汗亂局歸咎於拜登總統「不計後果的」的錯誤決定。他稱，大使館縮編以及倉促軍力部署，看起來似乎是在為喀布爾淪陷做準備，宛如1975年西貢淪陷的恥辱情節重演。