根據美國之音報導，美國中央情報局（CIA）考慮成立獨立任務中心，加強對中國的情報搜集。

中情局向來把對中情報工作歸入轄下的「東亞及太平洋任務中心」負責。但美國之音引述中情局三名現任和前任官員稱，如果另外成立一個獨立的任務中心，對中工作將更容易獲得人力和資金，也更容易獲得高層關注。據報導，新的任務中心將命名為「中國任務中心」，

CIA發表聲明稱，中國問題是局長伯恩斯最重視的要務之一。伯恩斯早前表示，中情局正致力研究如何反制中國情報機構廣泛的監視與先進技術，阻止對方在海外收集情報。

一位不願透露姓名的前中情局官員說，該機構許多人早就認為，有必要建立一個獨立的中國任務中心。設置中國任務中心的建議跟伯恩斯2月在參議院任命聽證會上提出的優先事項是一致的。這位前官員說，中國（中共）的「敵對性、掠奪式領導」是對美國的最大威脅，北京的目標是「取代美國成為世上最強大和最有影響力的國家」。

中情局現有反情報、反恐和近東任務中心。2017年川普政府執政期間，中情局建立了新的北韓任務中心，因為是獨立單位，可以優先獲得中情局挹注資源。