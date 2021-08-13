新北市新店區1位民眾日前發現某處路口的停車格，竟出現詭異的機車格內畫設紅線，讓民眾疑惑到底能不能停車，有網友笑說「這是陷阱格」、「停罰兩用車位」、「這叫『微停車』」；新店警方對此回應，該格線原本已被黑線覆蓋，疑似近日黑線掉漆，才又露出白線部分，若民眾真的挨罰可提出申訴，就會撤銷罰單。

1名網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發佈1張照片，照片中是新店區中正路、中興路口的路邊1處停車格，不過路邊一整排停車格中，在機車格與汽車格之間竟多出1個「紅線與隔線並存」的格子，即是在隔子內有紅線，讓原PO相當疑惑到底能不能停入。

警方回應該處原為停車格，後來為了預留行人通道，才將白線塗黑、加塗紅線，而民眾看到的應是補塗的黑線脫落掉漆了，才會露出停車格線。（翻攝自臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」）

其他網友則留言說，「停罰兩用專用車位」、「這是陷阱格！翻開交通陷阱卡，「微車格」運氣好會收到停車費，運氣不好收到罰款費」、「那是九又四分之三停車格，停進去之前要催油門才能進去」、「這叫『微停車』」、「可能會同時收到停車費跟罰單」、「安啦，停下去就看不到紅線了」。

據ETtoday報導，警方回應該處原為停車格，後來為了預留行人通道，才將白線塗黑、加塗紅線，而民眾看到的應是補塗的黑線脫落掉漆了，才會露出停車格線，目前已通知區公所補漆，若民眾停入該格子中遭罰緩，可提出申訴即可撤銷罰單；PO文處也有其他網友補充照片，該處白線已被塗黑。