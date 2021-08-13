全球第2大富豪特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）對加密貨幣的熱愛廣為人知，近期馬斯克在推特上發布3個表情符號「水花、火箭、月亮」，未料卻讓成人NTF平台CumRocket旗下的加密貨幣飆漲400%，甚至驚動色情產業業者，願意給予馬斯克690萬美元（約1.92億台幣）和加密貨幣，邀請他一起參與色情片拍攝。

《每日星報》報導，馬斯克6月在推特上發布「潮水、火箭、月亮」一連串的emoji，前兩個為CumRocket粉絲常用的表情符號，隨後其加密貨幣大漲約400%；實際上，馬斯克就曾於6月初發布「加拿大、美國、墨西哥」這樣意味不明的訊息，隨後發現這3個單字的字首組成剛好是CUM，令外界喘測馬斯克是否有意進軍色情產業。

成人內容加密貨幣平台Nafty執行長Rob Kemenyfi表示，馬斯克對色情產業加密貨幣的關注，顯示他對於成人內容領域的興趣，因此想給他一個機會，親自導演或自己主演一部色情片，「他取得了很多成就，但他的願望清單中色情產業的選項還沒實現，現在就是他的機會」。

Kemenyfi表示，願意給予馬斯克690萬美元的資金和加密貨幣，邀請他來一起參與拍片，「這筆交易能幫助我們解決目前面臨的許多問題，如昂貴的中間費、詐騙」，不管馬斯克參與到何種程度，都將成為真正的英雄，因為他擁有讓這一切改變的能力和影響力。

值得一提的是，馬斯克並非頭一次對色情產業表露興趣，AV女星潔克森（Taylor Jackson）和她男友在特斯拉車上，開啟自駕功能後一路上行風花雪月之事，且全程錄影，並在事後上傳至色情網站引發熱議，隨後馬斯克在得知消息回應，「似乎自駕功能的用途比想像中的還要多」。