(取自PTT)

對於行政院長蘇貞昌13日下午定案，將朝全民免費兌換5倍券方向審慎規劃一事，網友笑稱，這不就是馬英九的消費券？前幾天還在那邊說什麼參與感！

行政院規劃將推出振興5倍券，行政院長蘇貞昌13日下午召集相關部會首長開會討論，對於近期民進黨立委建議，政府應讓全民免費領取5倍券，不用再花一千元兌換5倍券，蘇貞昌今在會中拍板，經評估認為可全部由中央政府吸收，將朝全民免費兌換5倍券方向審慎規劃。

對此，PTT網友笑稱，這不就是馬英九的消費券？當初被民進黨罵的要死，要不要跟馬英九道歉？前幾天還在那邊甚麼參與感！也有網友呼籲，直接發現金就好了！「817記得出1000表達參與感」！

行政院發言人羅秉成今在會後表示，在與相關部會會商後，蘇貞昌認為，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43％，上半年經濟成長率為8.34％，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88％，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

基於上述考量，蘇貞昌表示，此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。