富邦悍將張進德。（鄭任南攝）

上半季進入爭冠關鍵時刻，中信兄弟浪費3分領先優勢遭到追平，8局下又被富邦悍將張進德敲出關鍵安打，以5比6吞敗，不過在桃園進行的比賽，樂天桃猿猛攻23支安打，以18比0完封統一獅，也讓兄弟魔術數字再減1，最快周日封王。

上半季目前只剩兄弟與獅隊還有望爭冠，賽前兄弟封王魔術數字M4，今天2隊分頭出賽，兄弟在新莊迎戰富邦，獅隊則是作客桃園。

兄弟此役推出本土王牌黃恩賜先發，但他在前2局都有危機，各掉1分，3局上1出局後，開路先鋒王威晨從羅力手中敲出陽春炮，本季首轟出爐，之後再靠連續安打添得2分，兄弟單局攻下3分逆轉。

6局上兄弟在2出局後攻勢再起，王威晨敲安，陳文杰再補上右外野2分炮，助隊擴大領先至5比2。富邦則是在6局下高國麟、高國輝接連安打，范國宸獲得保送形成滿壘，張進德敲出右外野二壘安打，富邦追回2分。

兄弟此時緊急換投，但換上來的蔡齊哲卻投出暴投，奉送追平分回來。8局下首棒打者高國輝敲出左外野深遠飛球，第一時間裁判判定為全壘打，但後來兄弟提出挑戰，最後裁判改判為二壘安打，但張進德再補上安打，敲回致勝分。

兄弟此役以1分差吞敗，但另一地的比賽獅隊以0比18遭到完封，兄弟封王魔術數字減成M3，最快周日封王。

中信兄弟王威晨。（鄭任南攝）