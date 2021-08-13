網美黃琳多次登上網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，擁有傲人上圍和纖細長腿外，臉蛋更撞臉大陸女神Angelababy，因此被封為「兇版Angelababy」；黃琳喜歡旅遊，在她的IG能看到去世界各國遊玩的美照，人在夏威夷的她，連比基尼都快包不住她的雙球，有網友更看到下巴合不上，驚訝直呼「奶比臉大」。

黃琳神似女神Angelababy就相當惹人羨慕，就讀大學時期也有「世新女神」的美名，工作方面除了是網紅，也是一名人氣網拍模特兒；工作之餘黃琳喜歡旅行，到各國看看不同的風土民情，10日她在IG曬出一系列在夏威夷的照片，換上比基尼後的身材又再度震暈粉絲。

她在夏威夷的一系列照片中，有一張她上半身穿著粉紅色比基尼，下半身則是淺色牛仔褲，超巨雙球太吸睛，因為比基尼彷彿只能遮住重點部位，其他都快包不住，更不科學的是，往下看還有纖細螞蟻腰；黃琳在照片外只附上簡單一句話「Too good to be true（難以置信）」，像是在說這趟旅程美好得難以置信。

儘管黃琳的好身材是眾所皆知的，但許多網友依然被震撼到，紛紛驚呼，「OMG越來越大」、「X，超大，巨大」、「挖靠這身材真的滿分」、「我的下巴合不上了」、「這對胸絕對要價百萬」、「每次看都讓我相信，真的有奶比臉大的人」、「誇張大，已經大到太扯了」。