日本桌球天后福原愛今年3月爆出與早稻田學弟不倫戀風波，讓她演藝事業一度陷入谷底，連與江宏傑的5年婚姻也沒了，直到近日才得以藉由擔任東京奧運桌球球評復出，還被爆出一日酬勞高達100萬日幣（約25萬新台幣），相當驚人。只是今日又有日本媒體大爆福原愛復出內幕，指她深陷不倫戀風波，形象難以洗白，輿論評價貶多於褒，但所幸天無絕人之路，指出福原愛除了體育、演藝圈外，仍另有出路。

福原愛日前復出螢光幕，登上電視台擔任東京奧運球評，只是她的專業講評難以洗去她給日本觀眾深刻的不倫印象，輿論風向貶多於褒。據《夕刊富士》報導，有圈內的業界人士直言不倫醜聞對公眾人物是致命傷，即便以前被視為國民女兒的福原愛，碰上此事也不容易洗白。

雖然福原愛很難在體育界或演藝圈重振當年聲勢，所幸天無絕人之路，據ETtoday引述《夕刊富士》報導，有電視台工作人員私下爆料，一家擅長推出藝人寫真集的出版商，好像私下正在積極聯絡福原愛，希望能讓福原愛為雜誌拍攝清涼寫真，或推出大尺度全裸寫真。同時還有一家大型YouTuber經紀公司也對福原愛很感興趣。

對於福原愛復出一事，在台灣演藝圈發展的日籍藝人夢多則是不客氣地在影片中批評：「福原愛妳到底在幹什麼！怎麼會突然講東北腔的中文呢？」直言福原愛做人不能這樣，要考慮到前夫是台灣人，還有也曾拍過台灣廣告，不能因為在台灣賺不到錢，連道歉都沒有，就這樣去迎合大陸市場，這樣不是一個負責的態度。