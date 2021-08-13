《印度斯坦時報》（Hindustan Times）13日報導，印度自製的「光輝」（Tejas）MK1A戰機預定將於2022年3月進行首飛；印度斯坦航空公司（HAL）也透露，該型戰機配備的奇異（General Electric）F404發動機採購合約「已經敲定」，將於不久後公布。

根據報導，HAL總裁馬德萬（R Madhavan）表示，光輝MK1A的初步設計審查已經結束，包括任務電腦、數位地圖產生器、數位飛控系統等的關鍵設計審查也已完成。該公司還正為最終作戰許可（final operational clearance FOC）版本的光輝MK1試驗性地整合主動電子掃描陣列（AESA）雷達和電戰設備等，待這項作業完成後，再整合到光輝MK1A上。

馬德萬表示，在完成必要作業後，將盡快讓光輝MK1A進行首飛，最後期限定為2022年3月；且該公司正與印度「國防研究暨發展組織」（DRDO）的軍事適航認證中心（CEMILAC）合作，將在2023年中旬光輝MK1A進入量產階段前，為該型戰機取得相關認證。HAL預計2024年向印度空軍交付2架光輝MK1A、2025年提供8架，其餘則會在2029年前逐年交付。

他也透露，在經過17到18輪談判後，光輝MK1A所配備的F404發動機採購合約「已經敲定」，將於近期公布，並稱獲得了「不錯的價格」。《經濟時報》（Economic Times）先前報導，印度將耗費7億美元（約新台幣195億元）購買100具F404發動機。該型發動機已用於目前量產中的光輝MK1。印度國防部今年2月才正式簽署價值4800億盧比（約新台幣1800億元）的合約，向HAL採購73架光輝MK1A和10架光輝MK1。