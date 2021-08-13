「捐血一袋，救人一命」，先前國內爆發大規模疫情，血庫面臨緊繃，持續需民眾捐贈新血。有民眾今（13日）前往捐血站卻發現和先前經驗大不相同，不但捐血者踴躍，連捐血獎勵也變得豪華許多。他一字排開收到的贈品就有13種，其中竟然還有600元超商禮券，讓網友驚呼「送太好了吧！」

一位網友在PTT八卦版分享，今日早上9點就前往台中一處捐血站，到的時候已經有很多人在排隊，一直到中午12左右才終於捐完500cc的血。通常捐血站都會給予捐血民眾餅乾、飲料等獎勵，但這一次的贈品卻讓該網友大開眼界。

有民眾今（13日）前往捐血站發現獎勵變得豪華許多。他一字排開收到的贈品，讓網友驚呼「送太好了吧！」(圖/PTT)

他一字排開所有贈品，光種類就多達13項，除餅乾、飲料之外，還有兩盒蛋糕、兩桶黑師傅、兩條牙膏、禾雅堂蛋糕、健身房貴賓證等商品，令網友震驚的是，竟然還有600元的超商禮券，他不禁問道，「現在捐血都送這麼好嗎？」

照片曝光後，網友看完也不敢置信，激動表示，「這也太扯了吧 送的東西有夠多」、「捐一次就送這麼多？」、「600+兩罐黑師傅，賺」、「600小七卡，這麼好」、「還有禾雅堂…這真的太誇張惹」、「送這麼好養大胃口」。

知情的網友則透露，通常都是遇到鬧血荒，才會送很多贈品，「最近不是挺缺血的，應該有加碼吧」、「是不是最近缺血，所以請廠商支援贈品？」、「五月三級警戒後就狂缺血到現在啊」、「血荒嚴重贈禮就會變多，不缺血就很陽春」。