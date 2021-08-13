上半年火燙的航運股，主管機關擔心市場過度投機，再度祭出新的處置方案，趨勢出現驚天逆轉。處置股到底該不該搶進？再度成為市場話題。

根據《財訊》報導，早已成為全民運動的航運股，因為數度被列入處置股票，被小股民視為政府刻意降溫，「都怪政府出手打壓，貨櫃三雄才會跌得這麼慘！」但是處置力道還沒結束！

《財訊》報導指出，由於上半年航運股火燙，台股當沖占比也快速攀升至5成之上，主管機關擔心市場過度投機，再度祭出新的處置方案，「新增近六日，及單日當沖比逾60%個股，納入公布注意交易警示機制，處置期間可能長達12日。」新機制將於8月27日起實施。

小股民抱怨著，「一旦股票被處置後，就會分盤交易，這形同是關門打狗。」所以，當政策公布之後，幾乎斷送航運股反彈的一絲希望，航運股成交占比快速冷卻，似乎宣告著市場人氣渙散。

然而，處置制度真的是一道撒手鐧嗎？

流動性降低 多空各解讀

什麼是處置股？一旦被主管機關警示分盤交易後就漲不動了嗎？凱基證券指出，會造成股票列為警示股或是處置股的原因，主要多是因為漲跌幅、成交量、周轉率等交易出現異常現象。主管機關為了避免人為過度操控股市，才會將這些股價出現異常情況的個股列為處置股。背後用意就是要提醒投資人，這些被列為處置個股，通常代表著交易過熱、漲幅過大、周轉率過高等潛在風險，所以買賣時要更為謹慎小心。

《財訊》分析，看似一道緊箍咒的警示處置，這幾年卻有個股市傳說，「愈警示飆愈凶，愈關愈大尾」。對此，分析師孫慶龍解釋，主要是因為現行的市場監理制度，一旦被列為警示股，公司就被強制要求提早公布財報。這一點看在特定人士眼中，其實是一項超級武器，因為可以藉由警示處置，提前一步公布「亮麗的財報數字」，進而激勵股價一路飆漲。

關於處置股的另一項利多，分析師陳威良也說，由於一旦列為處置股，改為人工撮合，也就是俗稱的「關禁閉」，第一次處置為5分鐘交易一盤，加重處置則可延長至20分鐘，或更久才撮合一盤，且每次期間達10個交易日。

回歸基本面 留意技術面

《財訊》報導指出，通常這段期間，因為流動性降低，對於有心想拉抬的大戶、法人來說，實務上反而更容易，所以處置股只要是高成長股，通常容易被市場特定人士鎖定拉抬，成為飆股。