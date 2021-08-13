病毒的變化有多大？資料顯示，從4月底到近期，美國的Delta變異株佔感染人數的比率，已經從原本不到2％直線上升到95％。(摘自美的好朋友臉書)

新冠肺炎Delta印度變異株傳播力特強，許多國家人就算接種疫苗仍染疫，專家研判可能要施打第三劑才有足夠保護力。醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」分享，美國在4個月內染上Delta比率已從2％衝向95％，坦言在這種趨勢下，現在還去爭論施打哪種疫苗意義已不大，在短時間內衝刺疫苗覆蓋率才是重點。

病毒的變化有多大？「美的好朋友」發文說，資料顯示，從4月底到近期，美國的Delta變異株佔感染人數的比率，已經從原本不到2％直線上升到95％了。粉專強調，Delta變異株就是有特別強的傳播能力，讓它在很短時間內成為優勢種，不只美國，目前世界多數國家也發生類似情形。

「美的好朋友」指出，原則上還是建議有什麼疫苗就打，因為沒人可以保證什麼時候Delta會進入台灣，甚至開始流行。圖為桃園機場入境檢疫。(陳麒全攝)

面對Delta變異株來襲，「美的好朋友」表示，只能期待將病毒阻絕於境外，上次屏東之所以能夠全數殲滅，除了靠大家努力，也要靠點機運。粉專指出，現在去爭論不同疫苗保護力高低，其實意義也不大，因為就算打了，無論哪種疫苗都可能被Delta攻破，但是重症跟死亡保護力都還是很好。「所以真的沒必要挑了」。

「美的好朋友」坦言，BNT快要來台的確是好消息，但不管是哪種疫苗，對重症及死亡的保護力都算是很不錯的，原則上還是建議「有什麼就打什麼」，因為沒人可以保證什麼時候Delta會進入台灣，甚至開始流行。只要每個人願意施打疫苗種類越多，就能給防疫人員越大的調度彈性，若要在短時間內衝刺疫苗覆蓋率，大家越不挑特定廠牌，就能越快速施打。

「趕緊能打進去你身體裡的，對你個人以及社會整體，都是最好的選擇」。