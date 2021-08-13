中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「沒有所謂的3+11的破口」，華航、諾富特事件屬於群聚。前民進黨立委郭正亮認為，陳時中就是要把社區感染和破口切開，可是沒有人相信這種邏輯。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日一句「沒有所謂的3+11的破口」，引發外界熱議，話題直至今日仍延燒。陳時中13日重申，「3+11」是去年就推動的措施，華航、諾富特事件屬於群聚。陳時中強調，華航、諾富特群聚，對社區的影響上，也沒有找出可以連結的事證。

對此，前民進黨立委郭正亮13日在中天電視《正常發揮》表示，陳時中為何在今天談這個問題？監察院6月27日說要調查「3+11」，相信陳時中被約談了，「我認為應該是在寫報告了」，所以要去引導報告，簡單講是「引導辦案」，因為要寫調查報告了，要影響認知，這叫「認知作戰」。

郭正亮分析，這牽涉到什麼叫「破口」，病毒的來源不就是破口嗎？基因定序一出來就知道了，那幾個點的病毒株是不是相關的？後來發現都是英國病毒株，只要發現跟諾富特都是同一株，「那這個就是破口！」還有什麼話好說！

郭正亮認為，現在陳時中就是要把社區感染和破口切開，來源就是諾富特，但會這麼大規模，他們自己要負責任，可是沒有人相信這種邏輯。