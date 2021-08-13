台灣自5月中旬爆發本土疫情，至今3個多月仍未完全平息，外界幾乎都認為3+11是防疫破口。防疫中心指揮官陳時中卻澄清表示，放寬機組員「3+11」規定，不是防疫破口，對社區沒造成影響，並強調華航機師染疫和諾富特群聚事件，目前沒有證據顯示有連結，此一說法再度引發爭議。前民進黨立委沈富雄指出，「陳時中錯了」，陳時中講的破口，跟大家講的破口，可說是牛頭不對馬嘴。

針對陳時中稱放寬機組員「3+11」規定不是防疫破口的說法，沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中這樣的講法，其實綠營的立委也有類似的說法，他們稱不是3+11，因為同樣是3+11，長榮機組員卻沒有事，所以這是華航的事情，破口在華航，破口並不在3+11。總之，陳時中的意思就是，同樣是3+11，別的航空公司卻沒事。他甚至說，這個3+11，前前後後改來改去，所以不能完全說是3+11，而且他有配套，所以3+11不會是破口。沈富雄對此指出，「陳時中錯了」。

沈富雄接著表示，諾富特、獅子王、宜蘭的遊藝場，還有之後的阿公店，都是群聚，最後變成社區感染。但是我們在講破口，他舉例說，比如蜂窩性組織炎或者是全身感染，它開始感染的那個部位就叫破口，所以我們追究的是那個破口。而陳時中跟大家講的破口，可說是牛頭不對馬嘴。