三星今年不再推出Galaxy Note系列手機，改而主攻摺疊智慧型新機，希望能領起一波趨勢，讓摺疊成為主流新市場，而此次本報就搶先實測全新的Galaxy Z Flip3 5G，讓大家再深入了解其功能及特色。

三星此次推出全新的Galaxy Z Flip3 5G，不僅比上一代螢幕更大，功能也更多元化及方便之餘，同時還能與全新的Galaxy Watch4系列的表面作搭配。（石智中攝）

（石智中攝）

三星此次推出全新的Galaxy Z Flip3 5G（定價999.99美金起、台幣約2萬7837元起），擁有提升了4倍大的1.9吋Super AMOLED封面螢幕，只要往右滑即會出現訊息通知，往左滑可自行設定不同的Widget小工具，如天氣、音樂、Galaxy Buds控制等功能，往上滑就可以使用Samsung Pay，往下滑時則為亮度、靜音等作快速設定功能，使用者不必再事事展開手機，不僅比上一代螢幕更大，功能也更多元化及方便之餘，同時還能與全新的Galaxy Watch4系列的表面作搭配。

（石智中攝）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，只要按兩次電源鍵，即能快速打開攝影模式，在封面螢幕上也能透過左右滑動以轉換拍照或攝影模式，上下滑動以切換1.0x及0.5x的廣角功能，同時支援音源鍵、輕點螢幕或手勢拍照，隨時隨地都能方便及快速紀錄當下瞬間。（使用三星Galaxy Z Flip3 5G所拍攝）

因著全新的Galaxy Z Flip3 5G擁有了1.9吋Super AMOLED封面螢幕，此次更能輕鬆使用搭載的1200萬像素超廣角、廣角雙鏡頭，跟平常三星的手機一樣，不管展開或合上手機，只要按兩次電源鍵，即能快速打開攝影模式，在封面螢幕上也能透過左右滑動以轉換拍照或攝影模式，上下滑動以切換1.0x及0.5x的廣角功能，同時支援音源鍵、輕點螢幕或手勢拍照，隨時隨地都能方便及快速紀錄當下瞬間。

三星的Galaxy Z Flip3 5G，摺疊時為72.2 x 86.4 x 17.1mm-15.9mm，就算是女生的小手也能達到真正的一手掌握，而且還能輕鬆放進後口袋或小包包中。（石智中攝）

（石智中攝）

三星的Galaxy Z Flip3 5G此次雖然封面螢幕擴大，同時也新增了許多實用功能，但機身卻比上一代更薄、更小，摺疊時為72.2 x 86.4 x 17.1mm-15.9mm，就算是女生的小手也能達到真正的一手掌握，而且還能輕鬆放進後口袋或小包包中，而展開後則為72.2 x 166.0 x 6.9mm，僅比Galaxy S21 Ultra小一點，但螢幕更窄、拿上手時也更好單手操控，加上其推出了米白、黑、綠、薰衣草紫多色選擇，對女生來說可是甚具吸引力。

（石智中攝）

三星的Galaxy Z Flip3 5G此次在內頁螢幕上就搭配了1000萬像素的鏡頭，在創作者越來越多的世代下，透過打開即可L型立在平面上的Flex模式，即能進行免手持、腳架的自拍或錄影，也更方便使用者進行直播的功能，可是瞄準了年輕一代的需求，而且也能放在平面上在上半部螢幕觀看影片等內容，下半部螢幕則提供節目控制選項，搭配升級的Dolby Atmos立體揚聲器，即可帶來更佳視聽體驗。

（石智中攝）

三星此次推出全新的Galaxy Z Flip3 5G，為了響應環保的趨勢及全球永續發展的目標，期待2025年前要做到降低待機功耗至低於5mW、所有產品製程中使用回收材料、消除塑膠材質包裝及零廢物掩埋，此次包裝上也相當簡約，僅提供數據傳輸線及退卡針予消費者。

同場加映三星全新的Galaxy Watch4智慧手表（定價249.99美金起、台幣約6955元起），與Galaxy Watch4 Classic同樣首採全新的3-in-1感應器Samsung BioActive Sensor，提供光學心率感應器PPG、ECG心電圖，以及全新達到98％準確度的BIA生物電阻感應器，只要透過手腕及2隻手指去測量，即可透過身體組成分析功能去了解身體如骨胳肌、脂肪含量、體脂、BMI及身體水分含量，不過實測所得數據，與記者實際以體脂計測量仍有落差，因此建議使用者可參考所得數值，詳細身體數據還是需要精密儀器及醫師作分析。

場地提供：

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