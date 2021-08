【糖類影響代謝性疾病的發生】

眾所周知,過量攝入糖份會導致第二型糖尿病以及其他疾病,且細胞若攝入過多糖分則會導致代謝性疾病的發生。近日位於密西根州的一所大學研究所(Van Andel Institute)的科學家領導了一個團隊發現,過量的糖可能會導致我們的細胞動力源粒線體效率降低,進而減少它們的能量輸出。

發表在《細胞報告》(Cell Reports)上的研究結果強調了過量攝入糖對細胞的影響,並為研究可能導致糖尿病發展的初始代謝事件提供了一個重要的新模型。「身體需要糖或葡萄糖才能生存,但是『凡事都得節制』」該團隊博士也是該研究的作者,他說:「我們發現細胞中的葡萄糖過多會影響整個身體的脂質組成,進而影響粒線體的完整性,而葡萄糖與飲食中攝入的糖量又有直接關係,最直接的影響是身體功能的喪失。」

【過量的葡萄糖影響粒線體】

通過他們的新模型,博士和她的同事證明了過量的葡萄糖會降低粒線體膜中的多不飽和脂肪酸(Polyunsaturated fatty acid)的濃度,進而降低粒線體的效率,不飽和脂肪酸在支持粒線體功能和引導許多其他生物機制過程,例如發炎症、血壓和細胞接收訊息方面發揮著顯著地重要作用。

且該研究還發現過量的葡萄糖會被合成為一種不同形式的脂肪酸,這種脂肪酸的效率和柔韌性不如不飽和脂肪酸,這顛覆了身體脂質的組成,給粒線體帶來了額外的壓力,導致破壞了粒線體,影響了它們的功能。

【攝取過多碳水化合物的危害】

後來博士和她的同事通過給小鼠模型餵食低糖生酮飲食的實驗來逆轉這種不利的影響,這表示降低葡萄糖和恢復正常的脂質組成完全可以讓健康的粒線體恢復完整和功能性,他們還發現,攝入過多的碳水化合物會降低多不飽和脂肪酸的有益效果,研究人員解釋說:「儘管我們可能不會馬上注意到粒線體表現的差異,但我們的身體會不知不覺的被改變。」「如果脂質平衡破壞的時間足夠長,我們可能會開始感覺到微妙的變化,例如容易感到疲倦,不過我們的研究目前還沒有提供任何醫學建議,但它確實闡明了早期代謝疾病的階段,並提供了可能影響未來預防和治療工作的方針。」

圖片來源:vari

資料來源:Van Andel Research Institute(2021August 3).An overactive sweet tooth may spell trouble for our cellular powerplants. Sciencedaily