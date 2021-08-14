印度教育新創 Byju’s 傳出將以 8 億美金收購線上學習平台 Vedantu。Byju’s 在今年截至目前為止已經收購七家公司。而 Vedantu 在七月才剛公布完成 D 輪募資，其估值已經來到 6 億美金。

過去一年，Byju’s 已成為印度創業生態系統中最活躍的收購方。2021年截至目前為止， Byju’s 已經收購了七家公司，並且正在就收購另一家公司進行談判。據兩位消息人士透露，印度最有價值的新創公司目前正在與線上學習平台 Vedantu 就潛在收購進行談判。

「過去幾週，兩家公司之間的談判正在進行中，並已進入後期階段。Byju’s 向 Vedantu 提供了 700-8 億美元的交易。」一位匿名的消息人士指出。

如果交易成功，這將是 Byju’s 在2021年的第八次收購。該公司最近以現金和股權交易的方式收購了 Toppr 、 Great Learning 和總部位於美國的 Epic。雖然 Byju’s 花費了大約 12.5 億美元的現金和股票來收購這三家公司，但它以10 億美元的價格收購了Aakash Educational Services。

Vedantu 成立於2011年，總部位於印度班加羅爾。該平台提供從果小到高中不同年級的課程、程式設計課程以及英文閱讀與口說課程，學生可以在該網頁選擇自己需要的課程。

在今年7月16日，Vedantu 募得一億美金的 D 輪融資，估值來到6億美金。

據消息人士透露，Vedantu 還一直在與新舊投資者進行對話，以近 10 億美元的估值籌集新一輪融資。「在 Byju 的提議之後，投資談判已經退居次席，」第二位不願透露姓名的人士表示。消息人士進一步表示，交易的計畫幾乎已敲定，如果一切順利，收購可能會在幾週內實現。

Byju’s 拒絕對此事發表評論。

「這是完全錯誤的，沒有發生過這樣的討論。我們正在以更高的估值完成一輪融資」，Vedantu 首席執行官 Vamsi Krishna 表示。

根據 Fintrackr 的計算，一年前， Vedantu 以超過 5 億美元的估值籌集了1億美元。重要的是，三位聯合創始人還在 2020 年 7 月的 D 輪融資中出售了二級股票。該公司正在與 KKR 進行談判以籌集約 1 億美元。然而，它並沒有實現。

Vedantu 的核心產品涵蓋 6 至 12 年級的在線課程以及 1 至 12 年級的材料和 JEE。該公司還於 2020 年 5 月進軍兒童程式設計領域（6-12 歲年齡段）。消息人士強調，收購 Vedantu 將加強其在 K-12 細分市場的主導地位。

過去兩年，Byju’s 和 Unacademy 已成為教育科技領域的頂級收購者。截至目前，Byju’s 已收購了 16 家新創公司，而其最接近的競爭對手 Unacademy 自成立以來已收購了 10 家新創公司。最近期收購由 Gaurav Munjal 領導的遊戲時款轉播平台 Rheo Tv。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：Entrackr

原文來自 TBE 科技東西