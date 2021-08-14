隨著社會氛圍的改變，性別平等已是普世價值。女性意識逐漸抬頭，舊有的性別刻板印象與父權社會思想，開始面臨淘汰與沒落，甚至為人唾棄。頂著中華職棒首位應援團女團長的頭銜，壯壯憑藉著自己的努力，活出獨立新女性最美好的樣子，不僅工作事業闖出一片天，還有著穩定的經濟來源以及獨立的精神、自由的思想。

傳遞正能量 自己也被療癒

一場棒球比賽要精彩，除了場上球員的好表現之外，所有工作人員的努力都不容馬虎，其中最重要的一環還包括了啦啦隊的氣氛帶動。身為樂天桃猿應援團團長的壯壯，時常站在隊伍中央帶動唱跳，猶如帶領一群娘子軍團出征，聲勢浩大，活力十足。對壯壯來說，啦啦隊是一份「專門替人加油的工作」，經歷數場比賽後，這份工作甚至成為她的志業。

儘管啦啦隊的角色並非整場球賽的主角，壯壯依然享受在替人加油的角色當中，她認為這份工作最棒的反饋就是當別人因為自己的熱情歡呼而感到開心的時候。從壯壯滿是欣慰的眼神中可以看出，她在工作當中付出跟傳遞正能量的同時，自己也正在獲得以及被療癒。

在二○一七年世界棒球經典賽中，壯壯因為帶領台灣加油團遠赴韓國幫台灣隊應援，從此有了「台灣隊長」的響亮稱號。歷經多場賽事，也增加不少國際視野的壯壯，回頭看台灣的體育風氣，她坦言，許多台灣的運動員終其一生都拚了命在努力，為了能在自己投入的運動項目中成為佼佼者，不惜花重金自行出資到國外訓練。無奈媒體關注度並不高，只有從國際賽事獲獎的運動員才有機會被大眾注意到。壯壯表示，如果大家能多加關注體育圈消息，建立運動文化，相信台灣的體育風氣也會漸入佳境。

為主持努力進修 撕「花瓶」標籤

壯壯擔任網路節目主持多年，曾參與《東森愛玩車》以及《爪TV》球賽轉播等節目主持。不論是與車子有關的節目還是球賽轉播，大眾的既定印象還是偏向男性主持人居多，若是由女性來擔任，專業度容易受到質疑，也因為如此，壯壯付出加倍努力做功課、背資訊，即是為了撕掉「花瓶」、「蹭熱度」的標籤。

在賽事轉播方面，壯壯認為與一般球評主播相比，自己並不具備相關的專業背景與資深經歷。為了提升自己的能力，壯壯甚至多次花錢唸書進修，面對自己的工作與熱愛的事物，壯壯在所不惜。

多元理財規劃 邁向財務自由

即便是兩性平等的時代，女性在許多方面無論是工作抑或是經濟能力，仍會被社會認為沒有男性來得卓越、有前途。作為獨立新時代女性，壯壯認為實現「財務自由」是一個重要的目標，而她自己定義的「財務自由」很簡單，「對我來說想吃什麼就吃什麼，想去哪就去哪，可以為自己的人生負責是一件很爽的事情」。

為了實現財務自由，壯壯不斷精進自己的投資理財觀，從原本只以「定存」的方式理財，後來慢慢透過自我學習以及身旁朋友的影響，開始著手投資股票。由於工作繁忙，壯壯無法每日盯盤，所以選擇相較穩定的標的，例如鴻海、台積電等。

身邊的朋友曾推薦壯壯玩當沖，但保守的她經過評估後認為，與其冒險投入自己不熟悉的事物，不如穩紮穩打踏踏實實，「當沖我真的做不來，我覺得投資這件事情一定要做你懂的東西，錢才會過來」。

除了選擇穩健的標的，壯壯也推薦投資型保單，她認為投資型保單除了可以保障意外權益之外，還能選取想要的標的物進行投資，「當然風險有高有低，不管是想要投資美元也好、基金也好、債券也好，我覺得投資型保險是一個滿好的結合，既方便又有人生意外的保障」。

性格腳踏實地的壯壯即便對投資理財方面有許多研究，她仍認為理財最重要的根本還是要回到「存錢」，她也不斷的提醒自己，學習控制自己的花費，抑制自己的欲望，將該存的錢存好，才有辦法做進一步的投資。

不論是工作層面、經濟層面，甚至是思想層面，甜美的壯壯活出新時代女性自主、堅強、獨立而不獨大的人生。

【寶山會客室】

壯壯股票投資以台股穩健型股票為主，在風險分散上稍嫌不足。雖然已經有投資型保單，佈局美元，但建議加碼可以投資美股，以分散台灣經濟下行風險。入門可以選擇美股ETF，就可以投資特斯拉(Tesla)、臉書(Facebook)等多家知名全球大型企業，享受其成長的獲利。

開戶也很簡單，可以透過台灣券商複委託開戶，或是直接開立海外證券戶。金管會也已開放證券商可以辦理「定期定額」複委託買美股，讓佈局全球可以小額進行，投資更便利，很適合沒時間看盤盯盤的投資人。

本文作者:鄭妤安

(本文摘自《理財周刊1094期》)