半世紀前在貧瘠的年代，比利時籍神父來台落腳萬華展開福傳工作，有感社會需求便投入身障者服務，包含明顯智能問題的街友，收容在教堂給予溫飽與照顧；爾後正式成立光仁社會福利基金會，提供早期療育、身障訓練、社區庇護與就業支持等服務。

全人發展 多元庇護

針對學齡前發展遲緩或身心障礙兒童，光仁提供兒童早期療育服務、整合醫療復健、幼兒特殊教育、社會福利的學習環境。依據身心障礙者狀況，以全人服務概念，輔以生活訓練、社會適應訓練、身心健康維護、休閒活動安排，促進身心靈全方位發展，提升獨立生活能力與社區居住支持。有工作意願但能力不足之身心障礙者，協助其安置於庇護職場內，提供保護性職業環境。

近年人力用專業方法做更多元服務，目標是讓身心障礙者有更好的生活品質。當主要照顧者過世的家庭，服務就變得更緊急棘手。生活細節例如服藥不穩定，有情緒行為等問題；從人際溝通、性議題、自我保護、金錢管理、被騙財物等著手。服務角色有時像家長或就服員，協助支持或與雇主溝通等，盼大眾更了解接納身心障礙者。

自立生活 參與社會

智能障礙者其實渴望像常人般交友，有休閒娛樂、能經濟獨立、可自主決定、選擇受尊重，與平等對待，但台灣九成障礙者只能待在家與社會脫節。父母照顧心智障礙從出生至離世，時刻擔憂孩子的成長、是否有能力照顧自己，甚至當照顧者與被照顧者面臨老化所遇的窘境，是條漫長艱辛的心路歷程。身障者有提早老化問題，幾十年過去當身障者變老人，很多換手足接手照顧，有時造成緊張關係，更突顯自立生活、喘息需求和安養服務銜接的重要性。

聯合國身障者權利公約：身心障礙者有「自立生活權利、有居住及生活在社區的權利」。鼓勵自我倡議說自我想望！選擇住哪裡與誰同住！光仁在台北開五家二手商店，盼提高身障友的就業與生活能力。副執行長原慧心說：看到他們在店裡與熟客互動對話，像老朋友見面擊掌，真是光仁的溫馨門面！透過職業陶冶增強自信，透過親手製作銷售產品，讓社會大眾更了解身心障礙者，更接納融合在社區中生活。

健康照護 公益志業

今年因新冠疫情，來自政府補助與民間捐款驟減，二手商店收入少一半。因此啟動宇宙的小星星勸募計畫，為自閉症、腦性麻痺、智能障礙、多重障礙、唐氏症心智障礙者，提供照護服務，過程需大量人力與資源，社工需連結資源、個案管理、家庭支持，讓孩子在任何環境下有陪伴減少不安，光仁持續關注與支持長期療育計畫，守護身障者能夠安心生活，給他們滿滿的正能量。

用愛與專業陪伴著孩子並給予家庭力量，支持身障安心生活與健康照護，用愛陪伴與孩子並肩同行。原慧心說今年中秋節，孩子們親手做的手工餅乾，小禮盒大心意很特別，也是對孩子的獨立做訓練，透過禮盒販售與支持服務，希望大家能接納並看到他們的努力。這過程對自我人生也很有意義，這收穫並非來自於錢，而是生活和工作上有快樂感受，所以很鼓勵大家有機會也能多做公益。在茫茫星空中有很多亮點，期盼身心障礙者在全人服務與專業引導下，能夠自立並持續發光。給自己機會，也給他人機會，讓社會充滿更多的溫暖與愛的光芒。

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1094期》)