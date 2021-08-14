社交軟體Tinder為持續提供更好，且不同其他平台的使用體驗，於12日正式宣布即將推出全新一季的《Swipe Night》，讓會員能夠以第一人稱視角享受沈浸式的數位互動體驗。2020年首次推出的《Swipe Night》系列活動獲得不錯迴響，吸引兩千萬位會員一同共襄盛舉之外，更使配對率增加了26%。

Tinder預購，新一季《Swipe Night》將會帶來全新角色和故事線 — 以Z世代主角觀點所展開的懸疑案件 — 故事將於十一月連續上線三週，會員可透過Tinder App參與此獨家活動，並隨著劇情演進在關鍵時刻以左滑或右滑決定故事走向，逐步推理出兇手的真面目。根據不同的選擇，每一位會員將會經歷的故事情節和結局也會因此不盡相同。每週的體驗結束後，參與《Swipe Night》活動的會員將能透過「Fast Chat」功能交流劇情、分析線索、一同破案。「Fast Chat」將會是「Hot Takes」的重點功能之一，​​這項嶄新的體驗讓會員能在配對前就進行初步交流，提供不同的互動方式。

「《Swipe Night》將Tinder的使用者體驗再度升級，除了新穎的配對方式備受會員喜愛之外，更是成功加深彼此之間的連結和交流。」Tinder執行長吉姆・蘭佐（Jim Lanzone）說道，「我們也迫不及待想與會員分享今年的全新劇情設計，想必透過一同破解這起案件的過程，會員們將產生更多共同話題和討論。」

《Swipe Night》將會在Tinder預計於年底推出的「Explore」探索專區中進行。「Explore」是Tinder為Z世代打造的一系列新功能之一，期待會員能夠盡情地展現自我、認識他人、並與志同道合的人相遇。Tinder的一系列革新除了將帶來全面性的升級體驗之外，更期待讓會員之間擦撞出意想不到的火花。Tinder在2019年於美國第一次推出《Swipe Night》時，疫情尚未爆發，當年10月的每個週日Tinder都會推出新一集的故事，創新的交友平台體驗為會員們創造更多的可能性。Tinder去年推出的《Swipe Night》互動式體驗更是榮獲2021年坎城娛樂獅全場最大獎（Entertainment Grand Prix）的殊榮。