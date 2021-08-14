大部分的人在熱戀時眼中都只有另一半的存在，不過也有些人吃碗裡看碗外，就算熱戀期照樣拈花惹草。星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、天秤座、射手座的人在愛情中玩心很重，就算兩人才剛交往，還在熱戀期，他們依然會招蜂引蝶，讓另一半沒有安全感，導致戀情往往都很短命。

▍1.雙子座

雙子座天生好奇心很重，而且追求新鮮感，在愛情中也是如此，特別的喜新厭舊，他們在熱戀時非常熱情，各種溫馨接送情、說盡甜言蜜語，讓另一半感受到濃濃的愛意，不過如果對方也積極的回應，他們反而會失去付出的動力，開始想要在其他人身上尋求新鮮感，滿足自己征服的慾望，因此特別可能在熱戀期就開始拈花惹草。

▍2.天秤座

天秤座的桃花運很旺，他們不擅長拒絕別人，面對眾多愛慕者總是表現出曖昧的態度，就算有交往對象，也不懂得避嫌，依然和其他異性保持密切互動，他們是標準的「外貌協會」，只要有長得好看的人接近自己，就很容易被吸引。熱戀期的天秤座心性不定，甚至有點騎驢找馬的心態，如果出現更理想的對象，他會毫不猶豫的投入對方的懷抱。

▍3.射手座

射手座性格很樂觀，給人笑口常開的印象，他們在愛情裡非常隨心所欲，有好感就展開追求，沒感覺就立刻抽離，完全不顧對方的感受，他們在熱戀期會讓對方感受到前所未有的甜蜜，不過他們依然不會停下狩獵的腳步，如果有其他讓他心動的對象出現，他們會抱著玩玩的心態和對方曖昧，有時玩著玩著就玩出真感情，傷透戀人的心。