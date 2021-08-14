還記得今年五月開箱過的 Galaxy M12 嗎？在 M 系列加入 90Hz 還有 5000mAh 大電量讓續航力更上一級。兩個月後的現在，三星再次推出新一代 M 系列 Galaxy M32，相較Galaxy M12 貴了 NT2000 但規格卻不只升級一點喔！

維持在 90Hz 的螢幕升級至 Super AMOLED，記憶體給到 6GB 之外也將充電瓦數升至 25W 超快速充電，甚至還下放 Samsung Pay 行動支付，論規格論體驗完全符合其「超規格、超值得」的精神，適合沒有 5G 需求的人當作自用機使用，文章的最後也比較了兩款手機的規格差異提供給大家選購參考。另外這台同樣還尚未在實體通路販售，只能從網路電商購入。

不到七千！三星便宜手機 Samsung Galaxy M32 開箱評測 評價 優缺點

【外觀特色】

先一起來開箱 Galaxy M32 吧！（科技狗提供）

抽開包裝外盒可以看到 Galaxy M32 實機一支，另外也附有一條 Type-A to C 充電線還有一顆 15W A 孔充電頭（EP-TA200），退卡針、說明書及保固卡也都附在裡面，並無隨附耳機及保護殼。

Galaxy M32 盒附配件：

＊Samsung Galaxy M32

＊Type-A to C 充電線

＊15W A 孔充電頭（EP-TA200）

＊退卡針

＊保固卡 & 說明書

有別於 Galaxy M12 的背殼採用魚鱗紋理設計，這次的 Galaxy M32 會藉著燈光反射折射出七彩效果，有種波光粼粼的雷射感，摸起來觸感相當滑順但相對容易沾染指紋。

除了超鯊白的邊框是銀色的和背殼會有區隔感，超鯊黑和超鯊藍都與背殼採用同色系，乍看會有一體成形的感覺，私心認為超鯊白最有質感最好看。XD

出廠沒有貼上保護貼的 Galaxy M32 採用 6.4 吋 Infinity U 平面螢幕，這塊 Super AMOLED 最大解析度則達到 FHD+，整體看起來上方前鏡頭和下方黑邊較為明顯一點，肉眼推估螢幕占比大概落在 83.9%，螢幕比例則為 20 : 9。

右側上方是一組凸起、細細長長的音量調節鍵；下方則是微微凹進去的電源側鍵這邊同時也是指紋辨識的地方，也歸功於一凸一凹的設計即使盲按也能大幅減少誤觸的機率。

手機左側則搭載一組獨立三卡槽，同時支援 4G + 4G 雙卡雙待以及最大 1TB MicroSD 記憶卡擴充容量，兩者是可以同時並存的。

頂部只有一顆收音麥克風，另一顆收音麥克風就在底部，此外底部還有一排短短的揚聲器、支援 OTG 但不支援 DP Alt Mode 影像輸出的 USB Type-C 2.0 充電孔，還有一顆 3.5mm 音源孔，整個機身並沒有 LED 指示燈。

Galaxy M32 四周邊框圓潤握起來滑順不割手，6.4 吋加上 180g 的裸機重量即便是女孩子單手也能輕易掌握，不過也因為背殼材質是偏滑的設計，還是建議要裝個殼才會比較保險。

台灣上市的 Galaxy M32 搭載台積電 12nm 製程的 MediaTek Helio G80 處理晶片，只有 6GB LPDDR4X + 128GB eMMC 5.1 一種版本，這也是三星 M 系列首款提升記憶體到 6GB 的機種。

【硬體規格】

M 系列的記憶體首次提升到 6GB。（科技狗提供）

台灣上市的 Galaxy M32 搭載台積電 12nm 製程的 MediaTek Helio G80 處理晶片，只有 6GB LPDDR4X + 128GB eMMC 5.1 一種版本，這也是三星 M 系列首款提升記憶體到 6GB 的機種。（完整跑分與評測請看原文連結）

優點：

＊搭載 90Hz 螢幕更新率。

＊採用 Super AMOLED（FHD+）螢幕。

＊記憶體升級至 6GB。

＊支援 Samsung Pay 行動支付。

＊峰值亮度達到 1050nits 強光下使用不費力。

＊單喇叭出力平均且支援連耳機使用 Dolby Atmos。

＊側邊指紋辨識解鎖速度快。

＊最高支援 25W 超快速充電。

＊相機模式功能增加，並下放 AR 區域功能。

個人心得小缺憾：

＊未支援 5G，但有 4G + 4G 雙卡雙待。

＊內附充電頭僅支援 15W 閃電快充。

＊正面螢幕邊框仍略為明顯。

＊並無 HDR 顯示能力。