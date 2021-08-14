根據《財訊》報導，遠東新7月底股東會完成董監事改選，遠東集團董事長徐旭東的獨子徐國安，首次以亞泥代表人身分出任董事，使得他所參與的集團企業除了裕民航運、遠傳電信，又增加一個新領域，逐步接班的意味濃厚。

《財訊》報導指出，遠東新是遠東集團控股母公司，徐國安進入董事會顯得別具意義。據了解，其實去年遠東集團聯席會（集團事業高階主管會議），除了徐旭東例行簡報，徐國安也首度上台分享看法，集團老臣對徐旭東安排徐國安「漸進式」接班的用心都了然於心。

《財訊》分析，美國伊利諾理工大學設計與創新方法碩士畢業的徐國安，2014年接任遠東集團首次設立的創新長一職，他所主導的廣告創意公司，為集團進行識別改造。

根據《財訊》報導，業內人士推估，遠東新投資龐大的石化事業近期將在美國設廠，可能會派英文流利的徐國安主導；此外徐國安也可藉由紡織事業，與遠東新的歐美品牌大客戶交流，或許也是喜愛設計的他心之所向。