根據《財訊》報導，美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）7月12日抵台，戴著我國駐美代表蕭美琴贈送、印有「Hello TAIWAN」字樣的口罩向台灣打招呼。14天居家檢疫期間，她也發臉書表示，「從窗外看出去，台灣好美，一片綠意盎然。」27日正式上班，她再發臉書表達「擔任AIT處長，是職涯上的美夢成真。」

孫曉雅不僅展現對台灣友善、積極互動的態度，她就任AIT處長，對台美關係更有極大的意義。

《財訊》分析，首先，她是AIT自1979年成立以來第一位女性處長，和我國第一位女性駐美代表蕭美琴，相互彰顯了台、美政府重用女性及女力外交的傑出表現。

美國挺台灣 提升駐台層級

再者，過去AIT處長多是「兩岸通」，孫曉雅卻是「亞太通」，熟悉整個太平洋事務，證明美國駐台代表的層級與範圍再提升，也顯示美國積極推動印太戰略架構下，台灣在印太地區的角色愈來愈重要。

《財訊》報導指出，孫曉雅畢業於喬治城大學外交學院，精通中文及土耳其語。她1991年進入美國國務院，1992年即被派來台灣，她自陳當時是AIT最年輕、最資淺的外交官。其後30年的外交生涯中，她派駐過愛爾蘭、土耳其、牙買加和中國北京大使館；擔任過美國國務院能源局能源外交副助卿，隨後進入東亞暨太平洋事務局，擔任澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨亞太經濟合作會議 （APEC）美國資深官員。

2020年台灣大選前，中國狂挖我國外交牆腳，2019年9月下旬，我國在太平洋的邦交國索羅門群島、吉里巴斯在5天內相繼與台灣斷交，10月間孫曉雅即以美國國務院太平洋島國事務副助卿身分來台，召開首屆台美「太平洋對話」，並出席「玉山論壇」發表專題演講。她在「太平洋對話」致詞時直接表示，「我是代表川普總統與龐佩奧國務卿，啟動這項對話。」展現美國政府支持台灣、穩住台灣在太平洋其他邦交國的態度。

根據《財訊》報導，涉外人士指出，台灣目前在太平洋地區還有馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯4個邦交國，由美、日、印、澳4國組成的「四方安全對話」（Quad），除了美、日早已是我國堅定盟友外，台灣正積極加強與印度、澳洲的往來，亞太事務正是孫曉雅熟悉且專精的領域，由此可以看出美國協助台灣在印太和平架構中扮演更重要角色的決心。

此外，孫曉雅是APEC美國資深官員，在經貿領域也有深入涉獵，時值美中貿易戰方興未艾、台灣角色受矚目的時刻，孫曉雅的任務也相當重要。