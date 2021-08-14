說起婦科達文西手術，許多患者與家屬第一時間聽聞的，大多是現任雙和醫院顧問醫師賴鴻政教授的名號。除此之外，賴鴻政對癌症研究也不遺餘力，從癌症精準醫學、癌症幹細胞、癌症基因及表基因學、婦科腫瘤到分子流行病學，他發表上百篇期刊文章與專書論文，還跨足基因生技研發，更曾是國防醫學院最年輕的教授。從婦產科跨足機器人手術領域，賴醫師笑說，這也是一個意外收穫，但與他的人生觀有很大的關係。關鍵轉折要從學生時代一場趙寧的演講開始。

●雲林農家小孩 養雞放牛 田地鋤草就是童年

賴鴻政是家中四個孩子的老大，家裡務農也養雞鴨，賴鴻政從小就戴著斗笠、帶著水壺，一下田除草就是一整天。除此之外，他還曾經在瓷磚工廠當童工，把小磁磚依照要求，沾上白膠拼貼成大片磁磚，小小雙手常常傷痕累累，「磁磚表面平滑，背面很粗糙，傷口磨到會痛，」賴鴻政笑著回憶，「後來我會在上工前，先把手指放進白膠裡，等白膠乾了，手就像有一層保護膜。」

雖然沒有時間可以好好讀書，但是賴鴻政在校總是名列前茅，從建中畢業後，考量到家庭經濟因素，又希望進大學「唸書能唸久一點」，他選擇進入國防醫學院。

●軍事震撼教育一度萌生退意 趙寧一席演講 改變視野

習慣田園生活，又在建中活得自在，一進入國防醫學院當天就被剃光頭，賴鴻政坦言，曾有一段時間無法習慣軍事教育的高壓與緊繃，覺得誤入歧途，有同學鼓勵他離校重考。不過一場在學校舉辦的演講，改變了他的想法。

「我印象很深，那場主講人趙寧說了一句話，『快樂不是一個地方，而是個方向』，我突然像被打中，豁然開朗。」他振作起來大展實力，以優秀的成績從醫學院畢業。

●別人不看好的都撿來做 意外練就達文西手術技巧

賴鴻政說，小時候他總是看著虎尾溪的堤防，想著總有一天要越過堤防到外面去探索世界。喜歡學術和科學研究、渴望出國深造，賴鴻政選擇了婦產科。當住院醫師時，他總會利用孕婦產後的胎盤和臍帶練習基本縫合，後來剛好遇上機器人手術時代降臨，又引發他的好奇心。

「醫院裡買來了手術機器，可是會操作的人不多，」賴鴻政回想，「不會有人教你操作，必須靠自己摸索、去做別人沒做過的事情。」他說，越是沒有人看好的事，他越想投入，尤其在婦產科，更少有動用機器人手術的機會。

這回他拜託使用達文西機器的醫生，在手術結束後先不要關機，讓他利用畸零時間練習手感，慢慢讓技術純熟後才用於臨床治療，卻意外在婦科機器人手術領域闖出一片天。他也不藏私，總是樂於提攜後進，成立婦科達文西手術觀摩中心，提供專業醫師學習的機會。

●「多元、適量、不極端」 從職涯到生活 謹守7字箴言

忙碌的賴鴻政有一套自我管理準則。他記得大三時一次考試的震撼教育，「那次我交卷後，才猛然發現原來背面還有考題，」他趕緊去找老師尋求補救，「老師雖然很溫和聽我說，但他堅持不讓我補考。老師提醒我：錯了就是錯了，沒有辦法回頭，一定要隨時謹慎，後果要自己承擔。」

老師的教誨他除了在職涯上謹記，也用在日常生活。原來50多歲的賴鴻政雖然從小喜歡運動，不過幾年前外務太多，少了運動時間，「有次我開車，突然驚覺以前都可以轉頭看後面，怎麼現在轉不過去了，」這也才注意到連走路也會喘，體力在無意間大流失。

賴鴻政說，他雖然喜歡運動，但是不會過量也不只專注在一種項目，即使是運動也要講求「多元、適量、不極端」的養生原則。(圖/賴鴻政醫師提供)

「身體狀況也是要自己承擔，不能老靠別人對你耳提面命、不斷提醒。」賴鴻政說，他開始自主跑步、騎自行車、爬山，近來也參與越野路跑。今年他甫卸下雙和醫院副院長職務，也是希望能有更多的時間可以將自己的體能訓練到更健康的狀態。

不過賴鴻政說，他雖然喜歡運動，但是不會過量也不只專注在一種項目，他曾經看過像得了「球癌」的友人，只打某一種球類打到受傷；也有人急於挑戰極限，結果傷後反而需要更多時間復健。

賴鴻政還提到，飲食也是一樣。許多患者常問他，癌後可以怎麼吃，「聽到我說都可以吃，有人想說這醫生怎麼這麼隨便。」

「但是食物本來就要均衡攝取，重點就是不過量，」他舉例，有人聽說山藥營養好，結果一天三餐都吃山藥；覺得木瓜好，就吃到連雙手都變黃，這都是極端。

「就算是對健康再好的事，都要多元、適量、不極端，」賴鴻政強調，「極端作法可能會有一時的效果，但是通常一波過後就沒了。」他描述，就像賽跑衝刺，全力衝過之後就會氣力耗盡，反而沒辦法走得長久。「健康的態度就是不慍不火，但一定要持續長久，效益就會出來。」