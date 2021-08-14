美國兒童確診、重症頻傳，被專家形容為一場幼童的瘟疫。有家長擔心，子女還沒打疫苗便回歸校園，就跟沒穿盔甲、卻還是上戰場一樣。該如何確保幼童安危？孩子什麼時候能打疫苗？

上星期，美國幾家知名兒童醫院，每天都有超過10名孩童確診新冠、送醫。《紐約時報》報導，阿肯色州兒童醫院收到19例、約翰霍普金斯兒童醫院收到15例、堪薩斯兒童醫院收到12例。值得憂慮的是，每間醫院都有數名兒童，被送進加護病房。

一直以來，大家普遍比較放心的幼童感染問題，終究不堪一擊。自從Delta病毒現蹤，有許多專家警告，應把Delta當成全新的新冠病毒看待，美國病毒學家布利連特（Larry Brilliant）更說，Delta是前所未見、「傳染力最強」的病毒。

●兒童確診者倍增！ 小兒醫：快讓小孩打疫苗

接種疫苗，讓美國的疫情趨於穩定，從年初的單日新增20萬例，減半到近期的單日10萬例，但兒童確診數，卻以倍數增加中。平均每5個確診者裡，就有1個不滿12歲，這數字高得令人擔心。

「新冠肺炎再也不是長者疾病，」紐奧良兒童醫院的主任醫師克萊恩（Mark Kline），每天眼睜睜看著孩子一一被送進醫院，他形容，這是「一波屬於幼童的瘟疫」。

8月的第1個星期，兒童新增確診的數字，從已經不低的7萬2000例，轉眼暴增至9萬4000例。美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）理事長比爾斯（Lee Beers）指出，這是疫情發展到現在，兒童確診數最巨幅的增長。

雪上加霜的是，由於先前的新冠病毒主攻高齡族群，過去的疫苗計劃也多著重於長者。青少年、孩童沒有被列入優先接種的順位中，尤其12歲以下的孩童，更不在疫苗試驗的年齡範圍。以至於美國到現在，未滿12歲、還沒打疫苗孩童，還有足足5000萬人，身上全無保護力。

有鑑於此，比爾斯上週去信美國食品藥物管理局（FDA），敦促政府趕緊讓12歲以下的孩童打疫苗。「簡單來說，正如過去，病毒對還沒接種的成人造成威脅性，Delta變異株如今正對全國的孩童、青少年，帶來極大威脅。」他表示，該不該讓孩童接種的問題，已經因為Delta病毒，產生了改變，而利弊衡量自然也該改變。

●Delta超強病毒 兒童確診釀重症、後遺症

Delta變異病毒株出現後，突破性感染的人數大增，傳染強度也增加。研究發現，相較其他變異株，Delta產生的病毒量多出1000倍，棘蛋白的突變也恐逃脫中和抗體，使疫苗效力打折。已經有專家開口建議，是時候針對Delta變異株，研發一款全新疫苗了。

如今，Delta的殺傷力再添一項：殘害幼童。過去認定，孩童的感染新冠肺炎的風險、重症率都較低，但Delta變異株似乎也改變了這一切。雖然整體來說，幼童重症的比例仍只佔1.9%，但幾乎大多數都發生在近幾週。

根據美國疾病管制局（CDC）統計，從7月初開始，確診且送醫的孩童人數不斷攀升，平均一天，就有200多個孩童因感染新冠住進醫院。

雖然目前還欠缺明確的數據佐證，但不少醫師都說，他們在第一線觀察到，愈來愈多孩童確診後轉為重症，這跟疫情初期的現象截然不同。波士頓兒童醫院傳染病專家馬利醫師（Dr. Richard Malley）指出，醫界普遍懷疑，「Delta變異株在孩童身上，可能更容易導致重症。」

數項研究也都指出，孩童感染新冠肺炎，同樣會出現發燒、心悸、全身疲倦等症狀。比較特別的，是青少年跟孩童比起成人，更容易出現上呼吸道阻塞症狀，喪失味嗅覺的問題則較少見。

更值得擔憂的是，孩童也會出現新冠長期症狀、後遺症。根據英國國家統計局（Office for National Statistics ONS）的資料，2～11歲、以及12～16歲的孩童中，各有9.8%和13%，確診後5週仍有至少1種症狀。

專家認為，Delta病毒帶來一場「幼童的瘟疫」。(圖片來源／Unsplash）

●小孩目前能打哪些疫苗？

美國先後批准輝瑞疫苗的緊急使用授權，可以接種12～18歲的青少年。但到目前為止，輝瑞還沒有向官方提出5～11歲的授權申請，他們先前曾告訴《彭博》新聞社，12歲以下的疫苗試驗數據，最早9月就會公開。

至於另一家mRNA疫苗藥廠莫德納，目前在美國僅通過接種18歲以上人口。莫德納雖已在6月提出申請，希望能接種12～17歲的青少年，但尚未通過FDA核准。

至於針對12歲以下孩童，莫德納正在進行疫苗試驗，日前因應FDA要求，將實驗樣本數擴增為2倍。莫德納7月時說，預計12歲以下的疫苗試驗數據，最早能在2022年初時對外公布。

●打疫苗前，病毒怎麼擋？

家長得知這些消息，一定心急如焚。然而，在疫苗通過相關的試驗、取得使用授權以前，父母能夠做的，就是透過其他物理性的防護，來降低子女暴露的病毒量。戴口罩、勤消毒清洗、保持社交距離都不可少。

教育孩子的衛生觀念很重要，尤其是國小的孩童，不確定今年底前有沒有疫苗能打。9月開學後，如果孩子回到校園，家長必須教導正確的衛生、防護觀念。如果子女出現任何不適症狀，務必告知學校、並讓孩子留在家中，避免任何傳染的風險。

以色列12日也宣布，下週開始，如果3歲～11歲孩童需要進入校園、游泳池、飯店或運動場等公共場所，都必須做快篩。目前在當地，12歲以上的孩童、青少年要進入這些地方，都要拿出綠色護照，作為接種或採陰證明。以色列總理班奈特（Naftali Bennett）說，3歲以上孩童的採檢費用，將由政府全數負擔。