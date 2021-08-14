為了鼓勵民眾接種疫苗，全球各地政府祭出奇招，例如贈送生活必需品、參加100萬美元樂透抽獎，甚至是免費吸食大麻一次！

不過，《富比士》（Forbes）報導，Delta變種病毒來勢洶洶，各地疫情復燃，胡蘿蔔恐怕已經不夠用了。近期，歐美大國疫苗施打率趨緩，微軟、Google等大企業開始強制員工打疫苗，法國則自8月9日起，強推健康通行證防疫政策，卻也引來反對民眾上街抗議。

美國聯邦強制接種疫苗，微軟、CNN、迪士尼都跟進

雖然美國疫苗量充足，但受反疫苗情緒、假訊息和政治分歧影響，接種率仍落後歐洲、加拿大等已開發國家。此外，美國70％成人接種至少一劑疫苗的目標，比原先預定的7月4日晚了1個月，在8月2日才達成，且各地情況差異大。

美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至7月底，Delta病毒占新感染病例的93.4％，已成最大威脅。《科學》期刊（Science）網站則指出，7天平均單日確診數從6月初的1.35萬例，暴增至8月3日的9.2萬例。美國CDC前主任費和平（Tom Frieden）警告，美國接種率停滯，住院人數的增加速度遠快於英國嚴重之時，變種病毒疫情將比英國還致命。

因此，為了提高接種率，並為全國私人企業樹立榜樣，總統拜登在7月29日揮動大棒，要求聯邦政府僱員必須接種疫苗，退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）已開聯邦首例。

微軟、Google、臉書等科技巨頭相繼在7月底，宣布員工須接種疫苗，才能重回辦公室，也把回歸時間推遲到10月。不僅如此，8月6日，美國有線電視新聞網（CNN）有3名員工慘遭開除，原因是他們沒有接種疫苗就進辦公室上班。

據《CNN》與《NBC新聞》報導，美國其他要求員工接種疫苖的企業包含沃爾瑪、迪士尼、網飛（Netflix）、優步（Uber）、泰森食品（Tyson Foods）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、聯合航空（United Airlines）等。美國教師聯合會（American Federation of Teachers AFT）會長懷恩嘉頓（Randi Weingarten）也一改反對立場，呼籲要求教職員接種疫苗，以保護年紀太小而無法接種的兒童。

不過，許多民眾懷疑，老闆真有權開除不打疫苗的員工嗎？《華爾街日報》指出，只要不違反就業歧視規範，公家、私營機關強制接種COVID-19疫苗便是合法。2021年5月，美國聯邦平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission EEOC）發佈進一步指引，雇主有權如此要求，但若員工因患有殘疾，或具特殊虔誠的宗教信仰無法接種，則可在佩戴口罩、定期檢測、遠程工作等要求下，享有接種豁免權。

雖然，美國沒有全面要求人民打疫苗，但聯邦政府與各大企業率先行動，或許有更多公司也將加入強制員工接種的行列。

法國強推健康通行證後，4000萬人接種目標提早達標

法國政府比美國更強硬，要求全國人民只有出示接種過疫苗的健康通行證，才能進入咖啡廳、電影院及音樂廳等娛樂場所、搭乘大眾運輸工具，且非急診民眾到醫院亦然。

該國態度如此堅決並非沒有原因。7月底，總理卡斯特克斯（Jean Castex）正式宣布第四波疫情來襲，7月20日新增的1.8萬例確診中，高達96％都沒接種疫苗，且Delta變種病毒已占新增案例的80％，導致住院病患人數再度上升。牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）統計，法國7月17日開始的7天平均移動確診數竟然超車美國。

總統馬克宏強推健康通行證，確實成功加快疫苗施打率。7月26日，政府宣布約60％法國人口、4000萬人接種疫苗的目標已提早1個月達標；7月28日，第一劑接種率更超越德國。法國遠大目標是在8月底前，提高到5000萬人口（約76％）。

雖然，馬克宏被批獨裁、漠視人權，抗議遊行四起，但其實市調機構益普索（Ipsos）統計，多數人民（60％）支持健康通行證的決策。另一民調機構IFOP則發現，49％民眾反對抗議行動，僅有較少的35％人支持。

「我們與自由是牢固緊密的...但若你感染了你的爸爸、媽媽或我，那我們都將成為自由的受害者；這不是自由，這叫不負責任與自私。」馬克宏表示。

Delta病毒之兇猛，讓美國企業、法國政府可說走投無路，紛紛祭出大棒，要讓施打率跟病毒傳播速度比快。