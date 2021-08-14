行政院本來規畫民眾領取振興5倍券時，必須先自付1000元。但10名英系立委主張全民免付1000元，直接發放5倍券。行政院13日政策大轉彎，民眾不用再自付1千元，可全部由中央政府吸收負擔。時事評論員李正皓認為，總統蔡英文對行政院長蘇貞昌說，在5倍券定案前，要跟委員多溝通，這代表5倍券還沒定案，要把它推翻。

李正皓13日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡易餘、江永昌、羅致政、陳明文等都是英系立委，針對5倍券的口號一樣是「全面振興、全民免付」，連振興券的券，也都是由中央廚房提供的，他們還會互相打氣留言，比如在羅致政的粉絲專頁，莊瑞雄留言說，「莊瑞雄主張，支持免付一千元」，劉櫂豪也留言「櫂豪主張...」，陳明文也去留言，格式、標題字都一模一樣。李正皓直言，若說他們沒有串好，打死他都不相信。

李正皓指出，這些立委用的名義是10位英系立委，就是因為這個鍋，蔡英文不要背，蔡英文已找行政院長蘇貞昌進去總統府談過，談完後，蔡英文說在定案前，要跟委員多溝通，這代表還沒有定案，要把它推翻。可是問題是溝通沒有用，所以13日就直接給蘇貞昌下最後通牒了。

據羅致政粉絲團的貼文稱，要求全面振興、全民免付。並希望行政院長蘇貞昌在振興券定案前能多聽且採納各方意見，紓困用現金振興採用券，雙軌明確。我們認為今年振興券不同往年，所以主張全民免付一千元，直接發放振興券，以符人民有感之意。