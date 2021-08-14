第六輪疫苗23日起開打，衛福部長陳時中也宣布這一輪全都是高端，引發軒然大波，對此《Yahoo奇摩》也進行民調，調查民眾施打高端意願，結果卻一面倒。

針對高端即將開打，Yahoo奇摩也舉辦投票，提問「高端疫苗23日開打，你是否會為了提前施打而修改意願？」，投票時間從12日開始，截至16日為止，目前有將近7000人投票。

Yahoo奇摩舉辦投票，不願為提前打到高端而修改意願者，超過6000人，僅有700人願意修改。(圖／Yahoo奇摩)

截至14日凌晨0點，6900人中，僅有742人表示願意修改登記意願，不會為了高端修改意願者則衝破6000人，來到6142人。

支持高端者表示：「高端比較好」、「支持國產」、「高端副作用最低」、「高端可以信賴，當然要挺」、「有疫苗可以打就好」、「國產沒有比較差」、「相信國內醫療水準」。

反對者則怒罵：「我OK，你先打」、「連想都不會想」、「國產給1450，不要跟我搶國際疫苗」、「打高端只有信仰值，沒有保護值」、「不敢打沒國際認證的疫苗」、「我是人，我不是白老鼠」、「二期都還沒做完，為何要去打」、「等三期出來再說」、「就算沒疫苗也不會去打高端」。