資深藝人曹西平曾在臉書抱怨，在日常中經常聽到60歲老人、60歲老翁等說法，令他聽了難過，不解為何人老就要被叫成這樣？一點尊重都沒有。對此，外型保養得宜的資深主持人何篤霖昨(13日)也在節目中分享親身經歷，「可是有的時候你真的會生氣，可是你真的回頭看他，他好像也沒那個故意的意思。」

偶像歌手出身的何篤霖，出道超過30年，主持命理節目《命運好好玩》10多年，幽默風趣又隨和的風格深受觀眾喜愛，更因為平時有運動習慣，讓他保有凍齡俊朗的外貌，一點都看不出來他真實年紀已有55歲。

只是何篤霖昨(13日)就在《新聞挖挖哇》透露，有一次他去超市，在排隊結帳的時候，突然被後面的人叫：「阿伯阿伯你東西掉了。」讓何篤霖當下有些傻眼，心想「應該不是叫我吧」，難以接受自己竟會被叫阿伯，同時也懷疑是不是打扮太邋遢，才會被叫這樣？

「問題是聲音就很近，真的是我東西掉了，我就（說）謝謝謝謝。」何篤霖坦言他雖然嘴上說著道謝，但心裡頭卻很在意對方到底是誰，是不是故意叫他「阿伯」跟他開玩笑？不過就在何篤霖看到對方當下，他內心也瞬間釋懷，「我就偷偷側斜瞄了他，是一個不認識的、年輕的、很新鮮的上班族男生，而且態度誠懇有禮貌，認真的，就不是那種會來戲謔你的那種。」也體悟一個道理，就是對年輕人來說，40、50、60歲的人對他們來說都沒有差別，在他們眼中一樣都是老人。