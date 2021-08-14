航運族群從去年底一路上漲，股價屢創歷史新高，然自7月初以來，航運股價開始崩跌，光7月貨櫃三雄就跌逾40%，時至今日股價仍疲軟不堪，但航運相關討論依舊熱絡，只是近期觸礁讓不少股民看淡航運後市，頻頻發文唱空航運，因此有600張長榮大戶忍不住發文曬對帳單向航酸們邀戰，怒嗆「長榮年底前沒200，願意捐一張長榮出來給慈善機構」；底下網友看了驚呼，「大船長來了」。

全球航運市場局勢依舊，但貨櫃三雄如今可謂是兩樣情，從7月底開始暴跌後，迄今股價一片低迷，儘管繳出亮眼的獲利成績，對股價仍難達提振效果，貨櫃三雄今日早盤漲跌互見，然一樣的是終場齊齊翻黑，長榮收跌4.74%，陽明收跌0.37%，萬海收跌6.52%。

近期航運族群股價低迷不振，儘管在社群平台上討論熱度依舊，但大多認為航運氣數已盡，1名網友在PTT上發文，航運就是景氣循環股，儘管第四季沒衰退，2022也會衰退，海運強也強過了，但他已經進入下山階段，隨便一個利空就大傷，而且所有人都在等反彈出貨跟放空，所有反彈皆空點，「真的不要再碰航運了」。

貼文一出後，竟意外引出1名大戶出面回文，他知道航運不好，但水手就是水手、航酸就是航酸，再怎麼說也改變不了事實，並附上對帳單向該名網友邀戰，「如果長榮年底沒200，願意捐一張長榮給慈善機構」。

從對帳單可以發現，這名網友融資高達600張的長榮，且報酬率高達108%，損益逾4千萬，底下網友看了驚呼，「大戶來了」、「大戶講話了」、「真的猛」、「這個份量很夠」、「真大戶」、「太猛了 坐等看戲」、「超狂水手嗆爆航酸的po文」、「大戶出來啦」。

而該名大戶在底下留言，認為股票操作就是盈虧自負，真正勝負就在賣出的當下，看錯就賠、看對就賺，實在沒有必要每天發文講一些有的沒的。

長榮日前被外資給予「劣於大盤」的評等，並大砍目標價至89元；然另一方面，也有本土法人認為，下半年航運景氣依舊暢旺，且受惠美國線長線換約，運價續漲的情況下，長榮有望上攻371元。