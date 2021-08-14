女權鬥士周芷瑄推特PO文被網友轉發到PTT八卦版，遭鄉民砲轟。(圖／PTT)

2020東京奧運羽球男雙摘金的「麟洋配」王齊麟、李洋返台後人氣急速上漲，悠遊卡公司也趁機推出麟洋配特別版，但設計曝光後被罵翻，李洋本人則親自留言緩頰「我覺得很可愛」，未料竟遭女權鬥士周芷瑄砲轟只想賺錢，更表示自己已對李洋沒興趣，讓鄉民傻眼怒轟「她哪位啊」。

悠遊卡公司推出麟洋配特別版，卻遭網友質疑太醜，灌入大量負評，李洋本人則出面緩頰，表示悠遊卡公司有先讓他們確認過，他自己也覺得很可愛，幫忙催票，只是禁不住民眾聲浪，悠遊卡公司也緊急推出改款，才獲得許多支持。

台獨女權鬥士周芷瑄看到李洋出面緩頰後，相當不以為然，痛批明明悠遊卡公司設計那麼醜，李洋還在底下護航，批評「明星選手再紅，如果不好好保護自己品評形象跟質感，只想靠賣腐賺錢，很快就會掰掰，文末更稱自己對李洋已經完全失去興趣。

有網友將PO文轉貼到PTT八卦版，大酸「某群人也不是真的關心選手，只想著可以用奧運金牌炒作成第N代新台灣國旗，自嗨被打臉後就不演了，還氣到肉搜經紀人，稱對方是反同人士」，直呼有夠噁心。

鄉民也紛紛留言：「這女的一點也不意外」、「講的好像李洋對她有興趣」、「自己腦補別人賣腐，然後又開罵，腦袋到底裝什麼」、「小粉綠看到什麼都要鬥爭」、「擅自幫人配對，然後表現不合意就開始黑，恐怖哦」、「笑死，奧運開打前，這些人連李洋都不知道是誰吧」、「這些一點貢獻都沒有的，怎麼這麼喜歡下指導棋」、「蹭選手蹭不到就翻臉XD」、「側翼不意外，用黨看世界」、「哪來的自信說出對李洋失去興趣啊」、「被小粉綠蹭真的很可憐，一言不合就出征」、「我看過不久麟洋配就會變中共同路人了」。