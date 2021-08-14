總統府今天表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌一致認為，振興是後續的重點工作，執政團隊會以去年經驗為基礎，考量今年疫情狀況，提出振興方案，並做好溝通工作。

總統也期待，執政團隊一體，務必將各種意見進行充分整合，支持蘇貞昌所領導的行政團隊，共同將振興的工作做得更好。

行政院發言人羅秉成晚間表示，民眾換購振興五倍券時應該付的新台幣1000元，可評估全部由中央政府吸收負擔。

對於部分媒體報導13日下午總統於官邸召開會議，拍板五倍券相關政策一事，總統府發言人張惇涵表示，相關報導皆未向總統府查證，事實上，行政院13日晚間已說明換購五倍券免付1000元的政策方向與思考，並待下週與立院黨團溝通定案。

張惇涵表示，總統每天都有密集、且橫跨不同議題的國政相關會議，各種會議中，總統不時會就近期政策議題徵詢各方看法；近日各界也有就紓困振興議題，向總統反映各種意見，而總統也會將各方的意見與建議，與行政院長蘇貞昌進行充分討論。

張惇涵強調，總統與蘇貞昌一致認為，振興是後續的重點工作，執政團隊會以去年經驗為基礎，並考量今年疫情狀況，提出振興方案，並做好溝通工作。總統也期待，執政團隊一體，務必將各種意見進行充分整合，支持蘇貞昌所領導的行政團隊，共同將振興的工作做得更好。1100814