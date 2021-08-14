中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一口咬定「3＋11」並非疫情破口；對此，國民黨立委李貴敏認為這實在讓人匪夷所思，也跟民眾眼中的事實相差甚遠。不過過去這段時間，陳時中說的話，十句裡大概有九句跟後來的情形、實際的情況是不一樣的，所以聽聽就好，千萬不要當真，否則的話會讓人邏輯錯亂。

李貴敏昨(13)晚在臉書發文指出，很多民眾都有同感，現在實在沒力氣去追究這個政府一而再、再而三政策錯誤的責任。現在最需要面對的，還是疫苗不足問題。既然政府沒辦法提供足量、國際認證的疫苗，就應該放手讓民間協助，不要再找理由去擋民間團體或企業的協助行動。

李貴敏表示，她要特別提醒蘇內閣，過去3+11造成的破洞已經存在，也明知台灣疫苗覆蓋率嚴重不足，在這樣情況之下，還要宣布重啟台帛旅遊泡泡，然後採取5+9，5天在家裡，連防疫旅館都不用去，比奧運選手還要鬆。這樣對嗎？我們的政府真關心百姓的安全與健康嗎？要是入境管制再出狀況，蘇內閣絕對要負全責！