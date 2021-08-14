在毛澤東與鄧小平時期，每到夏季7、8月間各主要官媒就會傳出有關中共北戴河會議召開訊息，成為大陸與國際關注中共政情重要的訊息來源。但從胡錦濤主政之後，北戴河不再召開政治性會議，過去由中共黨內高層以休假方式進行人事鬥爭與政策辯論的神秘會議成為歷史絕響，進而轉型為邀請各界頂尖專家「集體休假」型態。當年毛澤東、鄧小平等領導人與後來江澤民、胡錦濤在北戴河度假用的別墅，也成為遊客到此必定前去探尋的勝地。

北戴河位於離北京不遠的河北省秦皇島市海濱，是氣候舒適、風景宜人的度假勝地。毛澤東主政時期每逢夏季會到此避暑，其他高層領導也隨之前往，1954年開始毛澤東把黨的重要會議移至北戴河召開，自此成為夏季黨內重要會議的慣例，此一非制度性的會議也依形態冠以「政治局會議」、「政治局擴大會議」、「中央工作會議」等名稱，決定了多項黨內重要政策與人事安排，黨中央與國務院各部門此建立制度化的暑期辦公制度，各黨政部門要員與秘書在會議期間穿梭於北京與北戴河之間，安全管制警戒森嚴，政治圈則積極打探北戴河會議人事與政策動態，形成中共政治運作極重要特色。

毛澤東當年在北戴河海邊游泳。（圖／浙江省圖書館）

1988年鄧小平與家人在北戴河過生日。（圖／大陸國防部網站）

北戴會議的形態影響了中國大陸半世紀的政治發展進程，多項重大政策都在此做出，例如1958 年北戴河會議以中共中央政治局擴大會議為名，通過後來被稱為「三面紅旗」的社會主義建設總路線、大躍進和人民公社等3大政策。在同年的北戴河會議上，毛澤東也拍板決定「砲擊金門」。

2001年起中共中央開始邀請全國專家到北戴河共同休假，除了與中共領導人會面外，同時也表彰專家們的貢獻。圖為2012年習近平以國家副主席的身份會見到北戴河休假的專家們。（圖／新華社）

到1965年文化大革命展開，整個大陸陷入重大政治與社會紛爭，北戴河會議型態也完全停擺，一直到鄧小平掌權後的1984年才再度恢復。會議往後貫穿了江澤民主政時期，2001年北戴河會議形態出現變化，江澤民邀請了德高望重的各界專家一起參與「休假」，除了與中央級領導人會面互動之外，也同時進行對專家們的表彰與頒獎活動，中共高層在此進行政治決策的氣氛漸漸淡化。

北戴河風景極佳，近十多年來不再是中共中央重要政治會議召開地點，外來遊客漸增。（圖／網路）

2003年胡錦濤主政後正式取消了「五套班子」（黨中央、國務院、全國人大、全國政協、中央軍委）在北戴河的暑期辦公制度，亦即不在北戴河召開正式的黨政工作會議，不過黨內高層與離退休元老仍會到此避暑度假，也允許舉辦一些非正式的會談，仍然以北戴河會議為名，繼續邀請各界專家們前往共同休假，亦藉此表彰他們對國家的傑出貢獻。

在鄧小平與江澤民主政時期，港台與外國媒體對於打探北戴河會議消息極為熱衷，而當大陸官員或媒體一聽到外界問起「北戴河會議」時，通常會瞪大眼睛並露出嚴肅表情。現在如果提起北戴河，對方通常會直接建議去走一趟，唯一缺點是暑期經常會有中央領導人前往，交通與安全管制嚴密，行動上比較不方便。

江澤民曾在北戴河會見喬．拜登，當時拜登是美國參議員。江澤民也是唯一在北戴河接受美國媒體採訪的大陸國家主席。（圖／新華社）

據當地熟悉情況人士指出，只要一看到交通管制增加，就知道有中共層要來度假。受管制的區域大約是西海灘路起，經過西經路、東經路一直到聯峰路的範圍內，包含國務院、中央軍委與人大政協的療養院區與幹部培訓中心及賓館，這些療養場所及賓館平時會對外開放。

黨中央直屬機關的療養院區集中在北戴河西山，當地是北戴河制高點，風景最佳，當年毛澤東、周恩來、鄧小平來此地都住在這一區域內的別墅。圖為北戴河中直機關療養院。（圖／藝海網）

中共中央直屬機關的療養院區則集中在北戴河西山，當地是北戴河制高點，風景最佳，當年毛澤東、周恩來、鄧小平來此地都住在這一區域內。毛澤東住的1號樓是一間磚木結構的平房，95號別墅據說是鄧小平、江澤民主政時使用，胡錦濤住的一間3層樓別墅，原先是意大利外交官的住所。而其中的96號樓據說又稱「林彪樓」，曾是前中共副主席林彪度假住處，1971年林彪叛逃時就是在此與家人一起出發前往山海關機場搭機飛往蒙古，在飛行途中遭擊落而亡。

共軍總參謀部設於北戴河的療養院。（圖／網路）

北戴河與大陸其他海濱度假區的不同，主要還是來自於它在中共黨史上的地位，現在雖然已不是政治決策的場合，但它在中共黨史上的地位以及政治上的色彩，仍讓許多人前往觀光的遊客興味盎然，如同江西的廬山一樣，永遠都會蒙著一層歷史與政治的神秘面紗。